La Parigi-Roubaix femminile 2026 prende il via oggi da Denain, con arrivo nel velodromo di Roubaix. La corsa, di circa 143,1 km, si annuncia tra le più dure della sua breve storia, con 20 o 21 settori di pavé per un totale di circa 33,7 km. Il cast di protagoniste è senza una favorita netta, rendendo la gara estremamente imprevedibile.

Il percorso e le insidie

Il tracciato prevede il primo settore di pavé dopo 29 km (Solesmes à Haussy, 0,8 km, due stelle). Seguono tratti impegnativi: Haveluy à Wallers (2,5 km, quattro stelle), Hornaing à Wandignies (3,7 km, quattro stelle), Warlaing à Brillon (2,4 km, tre stelle) e Tilloy à Sars-et-Rosières (2,4 km, quattro stelle).

A 55 km dal traguardo si affronta Auchy-lez-Orchies à Bersée (2,7 km, quattro stelle), poi il temibile Mons-en-Pévèle (3 km, cinque stelle). Ultimi ostacoli: Camphin-en-Pévèle (1,8 km, quattro stelle) e il celebre Carrefour de l’Arbre (2,1 km, cinque stelle), che termina a 15 km dall’arrivo.

Le protagoniste e le incognite

Nelle cinque edizioni precedenti si sono imposte cinque atlete diverse, senza una favorita chiara. Tra le più attese: Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime), con sei vittorie stagionali e un terzo posto l'anno scorso. Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), vincitrice uscente, ha un secondo posto al Giro delle Fiandre, ma la sua preparazione è stata condizionata da un’operazione alla caviglia.

Per l’Italia, Elisa Balsamo (Lidl-Trek) è la speranza più concreta: seconda nel 2024 e nona nel 2025, resta tra le candidate nonostante non abbia ancora vinto in stagione. Altre atlete da tenere d’occhio: Lotte Kopecky (vincitrice nel 2024), Marianne Vos (sempre tra le prime dieci, escluso DNF 2022; miglior risultato un secondo posto nel 2021), Elise Chabbey (FDJ United – SUEZ) e Cat Ferguson (Movistar Team).

Orario e contesto storico

La sesta edizione della corsa partirà alle 14:35. Per la prima volta, la prova femminile si disputa nella stessa giornata di quella maschile. Questo cambiamento aumenta la visibilità dell’evento femminile, offrendo al pubblico la possibilità di seguire entrambe le gare.