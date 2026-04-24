Il Gran Premio di Turchia farà il suo atteso ritorno nel calendario della Formula 1 a partire dal 2027, dopo l'ultima edizione disputata nel 2021. L'accordo, siglato per almeno cinque anni, vedrà le monoposto sfrecciare nuovamente sul circuito di Istanbul Park, situato nella zona di Tuzla, alla periferia della città sul Bosforo.

L'annuncio ufficiale è avvenuto durante una cerimonia a Istanbul, alla presenza di figure di spicco come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l'amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali e il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem.

Il presidente Erdogan ha sottolineato l'importanza strategica di questo ritorno per il Paese, dichiarando che "il ritorno del Gran Premio di Turchia nel calendario della Formula 1 è una vittoria per la passione e la fiducia della Turchia nello sport". Ha inoltre aggiunto che le gare all'Istanbul Park "non solo sosterranno la posizione di leadership di Istanbul nel mondo, ma dimostreranno anche al mondo che il nostro Paese è il rifugio sicuro della sua regione".

Istanbul Park: un circuito iconico

L'Istanbul Park, un tracciato di 5.338 metri, è celebre tra gli appassionati per la sua impegnativa "Curva 8", caratterizzata da quattro punti di corda che mettono a dura prova piloti e monoposto. Il circuito ha già ospitato la Formula 1 dal 2005 al 2011, e successivamente nelle stagioni 2020 e 2021.

Il suo ritorno nel calendario mondiale rappresenta un segnale di continuità e di crescita per la disciplina, che mira a consolidare la propria presenza in aree strategiche.

La cerimonia di annuncio si è svolta presso il palazzo di Dolmabahçe a Istanbul, un evento che ha rafforzato il valore istituzionale dell'accordo e l'impegno dei vertici sportivi internazionali nel coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

La Formula 1: numeri record e prospettive

La Formula 1 ha registrato numeri impressionanti nella stagione 2025, raggiungendo oltre 827 milioni di telespettatori in più di 180 Paesi, con oltre 6,7 milioni di spettatori presenti sugli spalti. La disciplina si è affermata come la lega sportiva internazionale più seguita, vantando un seguito sui social media di 2,3 miliardi di utenti.

Questi dati confermano la crescita globale della Formula 1 e l'interesse crescente verso nuovi mercati, come quello turco.

Il ritorno del Gran Premio di Turchia, ufficializzato dalla presidenza turca, è un passo significativo per rafforzare la presenza del Paese nel panorama sportivo mondiale. Il circuito di Istanbul Park, con i suoi 5,34 km e 14 curve, è pronto ad accogliere nuovamente i protagonisti della Formula 1, promettendo uno spettacolo di alto livello agli appassionati di tutto il mondo.