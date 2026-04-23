La città di Colonia ha ospitato FIBO 2026, la più grande fiera europea dedicata a fitness, salute e wellness, richiamando oltre 175.000 visitatori da 136 paesi. In questa edizione, ESN – brand di The Quality Group – ha consolidato la sua posizione tra i leader della nutrizione per la performance, presentando significative innovazioni e coinvolgendo attivamente la community internazionale del fitness. L'evento si è confermato una piattaforma strategica per il settore e per il brand tedesco.

Articolata in quattro giornate, dal 16 al 19 aprile, la manifestazione ha registrato numeri record: più di 42.000 metri quadrati di spazio espositivo e ben 17 nuovi prodotti lanciati dal gruppo.

Accanto a ESN, anche More Nutrition ha avuto un proprio spazio, focalizzato sul benessere quotidiano e il lifestyle, evidenziando la crescente importanza della nutrizione sportiva e funzionale nel dialogo tra performance, prevenzione e qualità della vita.

Innovazione e coinvolgimento diretto dei visitatori

ESN ha trasformato un intero padiglione in un ampio spazio esperienziale, permettendo ai visitatori un contatto diretto e immersivo con il brand. Con 23 aree di attivazione e la partecipazione di 30 atleti, il padiglione ha offerto workout e sfide live presso la Sport Stage, degustazioni e test di prodotto nella Protein Evolution Zone, nella Hydration Zone e nel Performance Centre. L'innovazione di prodotto è stata centrale, con il lancio di Cold Brew – un mix vincente tra gli iconici Flexpresso e Isoclear – e Ultrapure Creatine Gummies, un prodotto che agevola il consumo di creatina nella vita quotidiana.

La fiera ha inoltre favorito momenti di incontro tra pubblico e atleti, meet & greet e interazioni con creator, trasformando lo stand ESN in un vero e proprio hub per la community fitness. Un tema trasversale dell'edizione 2026 è stato quello della longevity, interpretata come nuova chiave di lettura che connette allenamento, recupero, salute mentale e benessere a lungo termine, elementi cruciali per il futuro del settore.

Esperienze e attività per la community

Durante FIBO 2026, ESN ha proposto numerose attività coinvolgenti. Tra queste, il Breakfast Club ha permesso ai visitatori di testare il nuovo Protein Cold Brew, mentre il Goodie Tower ha distribuito campioni e gadget, generando grande entusiasmo.

La Challenge Stage ha ospitato sfide e competizioni, e il MMA Fight Cage ha portato l'adrenalina dei combattimenti dal vivo. Le tasting stations hanno offerto l'opportunità di provare direttamente le ultime novità, inclusi barrette e integratori, e il Riegel Taste Test ha coinvolto la community in una votazione live sui prodotti preferiti, rendendo l'esperienza interattiva e partecipativa.

La partecipazione di ESN a FIBO 2026 ha rappresentato un passaggio strategico per il brand, mirato a consolidare l'espansione oltre la regione DACH e a rafforzare il dialogo con la community internazionale del fitness. L'edizione di quest'anno ha confermato FIBO come osservatorio privilegiato per le tendenze del settore e piattaforma di riferimento per innovazione, networking e crescita.