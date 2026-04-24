Una notizia che scuote il Chelsea e la nazionale brasiliana: l'esterno d'attacco Estevao, giovane talento diciannovenne, non potrà più scendere in campo per il resto della stagione. L'annuncio è stato dato dall'allenatore ad interim Calum McFarlane, confermando le preoccupazioni che circolavano dopo l'infortunio subito dal giocatore. Questa assenza prolungata, infatti, mette seriamente in discussione anche la sua partecipazione ai prossimi Mondiali, un appuntamento cruciale per ogni calciatore, in programma dall'11 giugno al 19 luglio.

L'annuncio del tecnico del Chelsea

La conferma dell'indisponibilità di Estevao è arrivata direttamente da Calum McFarlane durante una conferenza stampa. Il tecnico ha espresso il suo dispiacere per la situazione che vede protagonista il promettente attaccante. “Purtroppo, Estevao non giocherà con noi in questa stagione. Sarà fuori per un po’. È davvero un peccato, soprattutto per un ragazzo così giovane e talentuoso”, ha dichiarato McFarlane, sottolineando l'importanza del giocatore per la squadra e il suo potenziale.

Riguardo alle possibilità di recupero in tempo per la rassegna iridata, l'allenatore ha preferito mantenere un profilo cauto, senza sbilanciarsi in previsioni ottimistiche. “Francamente, non ne sono sicuro.

So solo che non sarà disponibile per noi”, ha aggiunto McFarlane, lasciando intendere la gravità dell'infortunio e l'incertezza sui tempi di recupero completi che potrebbero precludergli la vetrina mondiale.

L'infortunio e il percorso di Estevao

L'infortunio muscolare che ha fermato Estevao si è verificato lo scorso fine settimana, durante la partita di campionato che ha visto il Chelsea soccombere per 1-0 contro il Manchester United. Un duro colpo per il club e per il giocatore, che proprio venerdì aveva festeggiato il suo diciannovesimo compleanno. Estevao era arrivato a Londra la scorsa estate, proveniente dal Palmeiras, e si era rapidamente inserito nei piani della squadra, mostrando lampi del suo indubbio talento.

Il giovane esterno d'attacco vanta già un curriculum significativo con la sua nazionale. Ha infatti messo a segno cinque gol in undici presenze con la maglia del Brasile, dimostrando una notevole capacità realizzativa e un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico. La sua assenza, qualora si concretizzasse per i Mondiali, rappresenterebbe una perdita importante per la selezione verdeoro.

Il cammino del Brasile ai Mondiali

La nazionale brasiliana, in attesa di capire se potrà contare o meno sul suo giovane attaccante, si prepara per l'esordio ai Mondiali. Il primo impegno è fissato per il 13 giugno, quando il Brasile affronterà il Marocco. Successivamente, la squadra sarà impegnata contro Haiti e Scozia, completando così il suo percorso nel Gruppo C del prestigioso torneo internazionale. L'incertezza sulle condizioni di Estevao aggiunge un elemento di preoccupazione in vista di queste sfide cruciali.