L'Umana Reyer Venezia si prepara a scendere in campo per le Final Six di Eurolega femminile 2026, l'appuntamento clou del basket continentale che si terrà a Saragozza dal 15 al 19 aprile. La formazione guidata da Andrea Mazzon ha conquistato il prestigioso accesso a questa fase finale dopo aver superato il Famila Schio in un avvincente playoff interamente italiano, dimostrando una notevole crescita e una solida tenuta mentale. Questo traguardo segna, per il secondo anno consecutivo, la presenza di un club italiano nell'élite europea.

Per la Reyer Venezia, ormai una costante in Eurolega dal 2019, questa partecipazione rappresenta il punto più alto nella sua storia nelle competizioni europee.

La prima apparizione risale alla stagione 2008-2009, prima di un ritorno quasi fisso a partire dal 2019. Il cammino delle orogranata a Saragozza prenderà il via con la gara inaugurale delle Final Six, che le vedrà opposte allo Spar Girona. Un confronto che, curiosamente, era già in programma nell'EuroCup del 2019 ma fu poi annullato a causa dell'emergenza sanitaria. Il torneo si preannuncia combattuto, con il Fenerbahce tra le principali favorite, forte anche dell'innesto di Breanna Stewart, giocatrice di calibro internazionale.

Il calendario completo delle Final Six a Saragozza

Le Final Six si articoleranno secondo il seguente programma:

Mercoledì 15 aprile : Quarti di finale Ore 17:30: Umana Reyer Venezia contro Spar Girona Ore 20:30: Basket Landes contro Casademont Saragozza

: Quarti di finale Venerdì 17 aprile : Semifinali Ore 17:30: Galatasaray contro la vincente di Landes-Saragozza Ore 20:30: Fenerbahce contro la vincente di Venezia-Girona

: Semifinali Domenica 19 aprile : Finali Ore 17:00: Finale per il 3° posto Ore 20:00: Finale per il 1° posto (per il titolo)

: Finali

Dove seguire le Final Six: TV e streaming

La copertura televisiva e in streaming delle Final Six di Eurolega femminile 2026 sarà ampia.

In Italia, la finale sarà trasmessa in diretta su RaiSport. Per quanto riguarda lo streaming, RaiPlay Sport 1 garantirà la diretta della partita tra Venezia e Girona e di entrambe le finali. Le altre gare non coinvolgenti la squadra veneziana saranno disponibili sul canale YouTube ufficiale della FIBA. È inoltre prevista la possibilità di seguire la diretta testuale delle partite della Reyer su piattaforme dedicate.

A livello internazionale, tutte le sei partite delle Final Six saranno disponibili in streaming sul canale YouTube ufficiale della EuroLeague Women. Tuttavia, potrebbero esserci limitazioni territoriali nei Paesi che hanno già accordi di trasmissione specifici. Nello specifico:

In Italia , la sfida tra Umana Reyer Venezia e Spar Girona sarà visibile su Rai , mentre la finale andrà su RaiSport .

, la sfida tra e sarà visibile su , mentre la finale andrà su . In Spagna , gli incontri saranno trasmessi da TV3 , Movistar e Mediaset Infinity .

, gli incontri saranno trasmessi da , e . In Francia , la copertura è affidata a France 3 Nouvelle-Aquitaine e NoA .

, la copertura è affidata a e . In Turchia , le partite saranno visibili su TRT .

, le partite saranno visibili su . Per gli spettatori in territori senza accordi di trasmissione specifici, tutte le gare saranno accessibili tramite il canale YouTube ufficiale della EuroLeague Women.

Si precisa che la lista definitiva dei broadcaster per le semifinali e le finali sarà confermata solo dopo la conclusione dei quarti di finale e delle semifinali. Gli appassionati potranno comunque rivedere gli highlights estesi di tutte le gare sul canale YouTube ufficiale della competizione.