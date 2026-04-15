La sfida dei quarti di finale dell'Eurolega femminile di basket tra Venezia e Girona è in corso. A metà gara, Girona conduce per 39-28, guidata da Mariam Coulibaly (11 punti). Per Venezia, la miglior realizzatrice è Ivana Dojkic (7 punti). Il match, iniziato alle 17:30, ha visto i quintetti base schierati. La partita è stata subito intensa e fisica. Nel secondo quarto, il gioco è divenuto più confuso, con errori e momenti di tensione (caduta di Santucci). Holm ha chiuso la prima metà di gara con un canestro, inducendo l'allenatore di Girona a un timeout.

Andamento e statistiche

Girona ha mostrato maggiore precisione nel tiro da tre punti (6/15), contro il 2/10 di Venezia. Coulibaly è stata il principale riferimento offensivo spagnolo, mentre Dojkic ha cercato di tenere a galla Venezia. Il secondo quarto ha visto diversi canestri, ma Venezia ha faticato a contenere la fisicità avversaria sotto canestro.

Venezia: percorso e tattiche

La Reyer Venezia è giunta a questa fase finale dopo una stagione regolare di alto livello e una qualificazione ottenuta. Il percorso nei play-in ha evidenziato la solidità difensiva e la capacità di gestire la pressione. La sfida contro Girona è cruciale per limitare la potenza sotto canestro delle spagnole e la pericolosità di Coulibaly, che in stagione ha mantenuto una media di 17,2 punti e 7,4 rimbalzi.

Mariella Santucci ha sottolineato l'importanza di "tenere a bada le emozioni e rimanere concentrate" per la prima volta alle Final Six. Questo traguardo storico per Venezia ora mira a ribaltare il risultato e a conquistare un postoin semifinale contro le favorite Fenerbahce o Galatasaray.