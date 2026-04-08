Si è conclusa una giornata intensa agli Europei di badminton, in corso al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna. La competizione ha visto l'avanzamento dei principali favoriti e, purtroppo, l'eliminazione degli atleti italiani. Nel tabellone femminile, le teste di serie hanno proseguito il loro percorso, con la danese Line Christophersen, numero due del seeding, che si prepara a un possibile scontro con la padrona di casa Carolina Marín. L'arena è intitolata proprio alla campionessa spagnola, che affronterà il suo match d'esordio con la prospettiva di un incontro di alto livello.

Per la spedizione azzurra, la giornata ha segnato l'uscita di scena di Yasmine Hamza e Gianna Stiglich nel singolare femminile, e di Giovanni Toti e Fabio Caponio nel tabellone maschile. Sul fronte dei favoriti, il danese Anders Antonsen, esponente di spicco della sua scuola, ha debuttato con una vittoria, ribadendo la forza del suo Paese. Nel doppio femminile, le bulgare Gabriela e Stefani Stoeva si confermano tra le principali candidate al titolo, anche grazie all'eliminazione a sorpresa delle francesi Margot Lambert e Camille Pognante, seconde teste di serie.

L'eliminazione delle azzurre Corsini e Piccinin

La delegazione italiana agli Europei ha schierato sei atleti qualificati in tre delle cinque categorie: singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile.

Tra questi, le doppiste Martina Corsini ed Emma Piccinin hanno visto concludersi la loro avventura ai sedicesimi di finale. Le azzurre hanno affrontato una battaglia equilibrata contro le inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly, cedendo in tre set con i parziali di 12-21, 21-18, 19-21. Nonostante la sconfitta, giunta dopo 53 minuti di gioco intenso, Corsini e Piccinin, che vantavano tre vittorie consecutive prima del torneo, hanno dimostrato carattere e capacità di reazione, lottando punto a punto.

Nonostante le eliminazioni, la partecipazione di ben sei atleti italiani nei tabelloni principali è un segnale di crescita per il movimento nazionale di badminton. Questa presenza significativa evidenzia l'impegno e i progressi compiuti, rafforzando la posizione dell'Italia come realtà emergente e competitiva nel panorama europeo.

L'esperienza acquisita in una rassegna continentale di tale livello sarà fondamentale per lo sviluppo futuro degli atleti azzurri.

Le favorite e le ambizioni per il titolo

Con il proseguire del torneo, l'attenzione si concentra sulle sorelle Stoeva, determinate a conquistare il loro quinto titolo continentale. La loro ambizione è rafforzata dall'uscita di scena delle francesi Lambert e Pognante nel doppio femminile. Nel singolare femminile, la danese Christophersen rimane una figura chiave, con la prospettiva di un possibile scontro con la beniamina di casa, Carolina Marín. Tra gli uomini, la scuola danese continua a imporsi, con Antonsen tra i protagonisti.

Gli Europei di Huelva si confermano una vetrina cruciale per il badminton continentale, dove i principali protagonisti avanzano e le realtà emergenti, come quella italiana, continuano a cercare spazio e visibilità nel contesto europeo.