Si è conclusa la corsa di Giovanni Toti agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna. L'atleta italiano è stato eliminato nei sedicesimi di finale del singolare maschile dall'israeliano Daniil Dubovenko, che si è imposto con un netto 21‑12 21‑13 in 43 minuti di gioco. Questa sconfitta segna un'ulteriore uscita di scena per i colori azzurri in una giornata che si è rivelata impegnativa per la delegazione italiana.

Nel primo set, Dubovenko ha preso il controllo del match fin dai primi scambi, accumulando rapidamente un vantaggio significativo che ha toccato anche le dieci lunghezze.

Toti ha tentato una reazione, riuscendo a ridurre parzialmente il distacco fino a otto punti, ma l'atleta israeliano ha chiuso la frazione senza particolari difficoltà sul 21‑12 in ventitré minuti. Il copione si è ripetuto anche nella seconda frazione: Dubovenko ha allungato subito nel punteggio e ha gestito con sicurezza il vantaggio acquisito, chiudendo sul 21‑13 in venti minuti e confermando la sua superiorità in campo.

Il cammino di Toti nel torneo

Prima di affrontare il forte Dubovenko, Giovanni Toti aveva superato il turno precedente, i trentaduesimi di finale, battendo l'inglese Cholan Kayan. L'incontro si era concluso con il punteggio di 21‑10, 14‑21, 21‑17, una vittoria che aveva permesso all'azzurro di accedere ai sedicesimi.

Qui, tuttavia, ha dovuto arrendersi alla maggiore solidità e al ritmo imposto dall'avversario israeliano. La sua eliminazione rappresenta la terza sconfitta odierna per la spedizione italiana impegnata sui campi di Huelva.

La spedizione azzurra agli Europei

La delegazione italiana agli Europei di badminton 2026 vede la partecipazione di sei atleti impegnati nei tabelloni principali. Oltre all'uscita di scena di Toti, anche la coppia del doppio femminile composta da Martina Corsini ed Emma Piccinin è stata eliminata nei sedicesimi di finale. Le azzurre si sono arrese dopo una partita combattuta contro le inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly. Nonostante queste eliminazioni, la costante presenza di numerosi atleti italiani nelle fasi principali del torneo continentale evidenzia la crescita e la competitività raggiunta dal badminton nazionale a livello europeo, un segnale incoraggiante per il futuro della disciplina in Italia.