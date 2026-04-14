L'attesa cresce per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, un evento di prestigio dedicato alle specialità di Gruppi Show e Precision. La rassegna continentale si svolgerà in Italia, nella città di Conegliano (Treviso), dal 30 aprile al 2 maggio. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha recentemente diramato l'elenco completo dei team azzurri che avranno l'onore di scendere in pista per difendere i colori nazionali. Tra le formazioni più attese, Neovis e Division si preparano a guidare la pattuglia italiana in Veneto, con l'obiettivo di conquistare i migliori piazzamenti e portare a casa importanti risultati.

Le formazioni azzurre in gara

Nel sincronizzato senior, l'Italia sarà rappresentata da Sincro Roller, Precision Skate Bologna e Precision Team Albinea. Le rispettive formazioni giovanili di questi ultimi due gruppi competeranno nella categoria Junior, affiancate dai Royal Eagles. I Gruppi Junior vedranno la partecipazione degli Skate Stars, mentre i Division gareggeranno nella categoria omonima.

Per i quartetti senior, scenderanno in pista Neovis e Show Roller Team. Nella categoria Junior si esibiranno Magic Skate e Vita‑Mine, mentre i cadetti saranno rappresentati da Skate Stars, Dejavu e Show Roller Team.

Nelle specialità più spettacolari, i Piccoli Gruppi vedranno in gara Evolution, Diamante e Fireworks.

Infine, nei Grandi Gruppi, i riflettori saranno puntati su Division, Royal Eagles e Dejavu.

Il Campionato Italiano: trampolino per gli Europei

La composizione delle squadre azzurre è stata definita anche in base ai risultati del Campionato Italiano di Gruppi Show e Precision, svoltosi a Reggio Emilia dal 26 al 29 marzo. L'evento, che ha animato il PalaBigi per quattro giorni, ha rappresentato la tappa decisiva per la selezione dei team nazionali per gli Europei e i Mondiali.

In questa importante rassegna nazionale, i Neovis si sono distinti nei quartetti senior con la loro performance “Sciamani”, ottenendo 63,61 punti. Analogamente, i Division hanno conquistato il titolo nei Grandi Gruppi con la coreografia “Amen”, totalizzando 42,23 punti.

Il campionato ha registrato una vasta partecipazione, coinvolgendo 225 team, circa 2.000 atleti provenienti da quindici regioni, 400 tecnici e undici categorie, a conferma dell'importanza della manifestazione nel panorama del pattinaggio artistico a rotelle italiano.