I Campionati Europei di sollevamento pesi, in programma a Batumi dal 19 al 26 aprile, si trovano al centro di un dibattito tra addetti ai lavori e atleti. La ragione è la scelta di categorie di peso che si discostano sia da quelle olimpiche di Los Angeles 2028 sia da quelle che entreranno in vigore nelle competizioni internazionali a partire dal 1° agosto 2026. Questa situazione, definita da molti come paradossale, è il risultato delle recenti decisioni della Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi (IWF) e delle trattative con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Negli sport olimpici, il biennio post-Parigi è spesso di transizione, ma per il sollevamento pesi è segnato da un cambiamento strutturale: la definizione delle nuove categorie di peso. Le "trattative" tra CIO e IWF si sono concluse nell'autunno 2025, ufficializzando il programma di Los Angeles 2028. Le Olimpiadi californiane prevedono dodici eventi da medaglia, con le seguenti categorie:

Uomini: 65 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, 110 kg, +110 kg

Donne: 53 kg, 61 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg, +86 kg

Contestualmente, la IWF ha stabilito le nuove categorie di peso per le competizioni internazionali senior e juniores, che saranno operative dal 1° agosto 2026. Queste includono otto classi per genere:

Uomini: 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, 110 kg, +110 kg

Donne: 49 kg, 53 kg, 57 kg, 61 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg, +86 kg

Il programma provvisorio degli Europei di Batumi

La conseguenza di questa complessa transizione normativa è che gli Europei di Batumi si svolgeranno con categorie di peso provvisorie, introdotte al termine della stagione 2024 e destinate a essere rapidamente superate.

In Georgia, le categorie maschili saranno 60 kg, 65 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 94 kg, 110 kg, +110 kg, mentre quelle femminili 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg, +86 kg.

Questo scenario rende il programma continentale quasi obsoleto rispetto a quanto verrà adottato nei prossimi anni. Tale situazione genera incertezza tra atleti e tecnici, influenzando la programmazione sportiva e la preparazione in vista delle future competizioni, incluse le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La scelta di mantenere categorie diverse per una manifestazione così importante è stata dettata dalla necessità di attendere la ratifica definitiva delle nuove classi di peso da parte della IWF e del CIO, avvenuta solo dopo l'autunno 2025.

Le nuove categorie internazionali e il futuro

Le nuove categorie di peso internazionali, operative dal 1° agosto 2026, sono frutto del lavoro del Comitato Tecnico della IWF e sono state ratificate dopo l'approvazione della Commissione Atleti. Per la prima volta, il programma olimpico di Los Angeles 2028 vedrà sei categorie per genere, mentre le competizioni internazionali senior e juniores ne prevederanno otto. Questa divergenza tra il formato olimpico e quello internazionale rappresenta una novità significativa per il mondo della pesistica, che dovrà adattarsi a un "doppio binario" regolamentare almeno fino al termine del ciclo olimpico.