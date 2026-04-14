I Campionati Europei di judo 2026 si preparano ad accendere i riflettori su Tbilisi, in Georgia, dal 16 al 19 aprile. L'evento vedrà le migliori atlete del continente sfidarsi per i prestigiosi titoli individuali nelle diverse categorie di peso. Basandosi sulle entry list e sui risultati più recenti, è possibile delineare un quadro delle principali favorite femminili, anticipando un torneo di altissimo livello tecnico e competitivo.

Le sfide nelle categorie leggere

Nella categoria dei -48 kg, l'attenzione è tutta sulla francese Shirine Boukli, attuale numero due al mondo e già quattro volte campionessa europea, fresca del successo al Grand Slam di Parigi.

Tra le sue avversarie più accreditate figurano l'azzurra Assunta Scutto, oro mondiale 2025, la russa Sabina Giliazova, la svedese Tara Babulfath, la turca Tugce Beder e la spagnola Laura Martinez Abelenda. Per i -52 kg, la competizione si preannuncia estremamente serrata tra tre fuoriclasse: la kosovara Distria Krasniqi, leader del ranking e campionessa europea in carica; la francese Amandine Buchard, con due titoli continentali e due medaglie olimpiche; e l'italiana Odette Giuffrida, oro europeo 2020 e due volte medagliata olimpica.

Equilibrio nelle categorie medie

La categoria -57 kg vede tra le principali contendenti la francese Sarah Leonie Cysique, medagliata nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi, e la georgiana Eteri Liparteliani, attuale campionessa del mondo.

Possibili sorprese potrebbero arrivare dall'israeliana Timna Nelson Levy e dalla croata Ana Viktorija Puljiz. Nei -63 kg, partono in posizione privilegiata la neerlandese Joanne Van Lieshout, oro mondiale 2024 e numero due del ranking, e la croata Iva Oberan, numero tre al mondo. Tra le atlete che potrebbero ambire al podio ci sono la francese Manon Deketer, la kosovara Laura Fazliu e la polacca Angelika Szymanska.

Le attese nelle categorie pesanti

La categoria -70 kg si prospetta particolarmente avvincente, con ben tredici delle prime diciannove atlete del ranking pronte a darsi battaglia. I riflettori sono puntati su una possibile finale tra la croata Lara Cvjetko, numero uno al mondo e vice-campionessa iridata, e l'ungherese Szofi Ozbas, detentrice del titolo europeo e recente vincitrice del Grand Slam di Parigi.

Nei -78 kg, l'italiana Alice Bellandi, campionessa olimpica e mondiale in carica, è la netta favorita, anche a causa dell'assenza della tedesca Anna Monta Olek. Tra le avversarie da tenere d'occhio figurano la russa Aleksandra Babintseva, la francese Kaila Issoufi e l'israeliana Inbar Lanir.

Infine, nella categoria dei pesi massimi (+78 kg), il duello per il titolo si preannuncia tra l'israeliana Raz Hershko e la francese Romane Dicko, già cinque volte campionessa d'Europa. La connazionale francese Lea Fontaine potrebbe rappresentare un potenziale ostacolo e una candidata al podio. Questa analisi delle favorite si basa sulle entry list ufficiali, sui ranking attuali, sui titoli conquistati e sui risultati recenti delle atlete, offrendo una panoramica completa in vista del sorteggio.

Contesto e numeri della competizione

L'edizione di Tbilisi segna il ritorno dei Campionati Europei nella capitale georgiana dopo diciassette anni, celebrando la 75ª edizione maschile e la 52ª femminile. La manifestazione vedrà la partecipazione di sette campionesse olimpiche, tra cui Distria Krasniqi e Alice Bellandi, oltre a numerosi detentori di titoli mondiali ed europei. La Francia guida il medagliere storico europeo, mentre la Georgia, paese ospitante, schiera una squadra di alto livello. Le statistiche ufficiali confermano la presenza di 410 atleti da 46 nazioni, a testimonianza della crescita e dell'importanza dell'evento internazionale.