La seconda giornata degli Europei di judo 2026 è in pieno svolgimento oggi a Tbilisi, in Georgia, con un fitto programma che vede impegnati numerosi atleti italiani. Le categorie protagoniste sui tatami sono i -73 kg maschili e le -57 kg e -63 kg femminili, promettendo sfide intense e di alto livello.

L’Italia schiera atleti di punta con l'obiettivo di conquistare nuove medaglie. Tra le donne, le speranze sono riposte su Veronica Toniolo nei -57 kg e Carlotta Avanzato nei -63 kg. Per il settore maschile, scendono in gara Fabio Basile e Leonardo Valeriani, entrambi nella categoria dei -73 kg.

Questi judoka cercheranno di emulare il successo di Odette Giuffrida, che ha già ottenuto una medaglia di bronzo nella giornata inaugurale della manifestazione, fornendo un ulteriore stimolo per l'intera squadra azzurra.

Le competizioni hanno preso il via alle ore 08:00 italiane con le fasi eliminatorie, che determineranno gli atleti qualificati. Il momento clou della giornata sarà il Final Block, in programma per le ore 14:00 italiane, durante il quale verranno assegnate le ambite medaglie.

La copertura televisiva dell’evento è garantita da RaiSport HD, che trasmetterà in diretta il Final Block. Gli appassionati potranno seguire le gare anche in streaming: RaiPlay offrirà la diretta del solo Final Block, mentre Judo Tv garantirà una copertura completa, includendo sia le eliminatorie che le fasi finali.

È inoltre disponibile una diretta testuale dettagliata per non perdere nessun aggiornamento.

Il contingente azzurro e le ambizioni europee

L’Italia si presenta agli Europei di Tbilisi con una squadra ambiziosa, forte del record di nove medaglie conquistato nella precedente edizione a Podgorica. In questa seconda giornata, l'attenzione è focalizzata sui protagonisti odierni, ma l'intero gruppo azzurro punta a confermarsi tra le nazioni leader del judo continentale.

Il programma della manifestazione segue uno schema consolidato, con le eliminatorie al mattino e il Final Block nel pomeriggio, offrendo un calendario intenso e ricco di emozioni per tutti gli appassionati. Le gare si svolgono all’Olympic Sport Palace di Tbilisi, dove verranno assegnati in totale quattordici titoli europei.

La spedizione italiana al completo

La squadra italiana agli Europei di judo 2026 è composta da un contingente di diciotto atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne. Nel settore femminile, oltre a Veronica Toniolo e Carlotta Avanzato, spiccano nomi come Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), la campionessa Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg).

Per quanto riguarda il settore maschile, oltre a Fabio Basile e Leonardo Valeriani, la squadra include Andrea Carlino (-60 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Elios Manzi (-66 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Antonio Esposito (-81kg), Leonardo Casaglia (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). L’obiettivo comune è quello di portare l’Italia sul podio in diverse categorie, consolidando la sua posizione nel panorama del judo europeo.