La terza giornata dei Campionati Europei di judo 2026 a Tbilisi vede l'Italia protagonista, con gli azzurri Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin e Antonio Esposito pronti a scendere sui tatami. Le eliminatorie prenderanno il via alle ore 8:00 italiane, mentre il Final Block, momento clou per l'assegnazione delle medaglie, è fissato per le 14:00. L'attenzione è concentrata in particolare sulle categorie femminili dei -70 kg e su quelle maschili dei -81 kg e -90 kg, dove gli atleti italiani puntano a un ruolo di rilievo.

Nel tabellone dei -81 kg maschili, Antonio Esposito è inserito nel girone A e inizierà il suo percorso contro il bosniaco Mustafa Hebib.

In caso di successo, affronterà il vincitore tra il lussemburghese Nunes Dos Santo e l'ucraino Svidrak. Un eventuale approdo ai quarti di finale potrebbe vederlo opposto al favorito russo Timur Abruzov, un confronto che si preannuncia impegnativo ma ricco di aspettative per il judoka napoletano.

Le speranze azzurre nei -70 kg

Nel settore femminile dei -70 kg, l'Italia schiera due atlete determinate: Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin. Pedrotti potrebbe incontrare già agli ottavi la russa Taimazova o l'austriaca Polleres, avversarie di notevole esperienza. Stangherlin, dal canto suo, potrebbe trovarsi di fronte la veterana olandese Van Dijke o la giovane francese Auchecorne, in un percorso che richiederà massima concentrazione e determinazione.

Questa giornata rappresenta un banco di prova significativo per la squadra azzurra, che mira a consolidare la propria crescita e a confermare l'ottimo momento del judo italiano a livello continentale. L'evento si svolge all'Olympic Sport Palace di Tbilisi, dove verranno assegnati quattordici titoli europei. Il contingente italiano è composto da diciotto atleti, equamente divisi tra uomini e donne.

La spedizione italiana e la copertura televisiva

L'Italia si presenta a questi Europei forte di nove medaglie conquistate nella precedente edizione a Podgorica, con l'obiettivo di confermarsi tra le nazioni leader del judo continentale. Oltre ai protagonisti odierni, la squadra include nomi di spicco come Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Alice Bellandi, Asya Tavano, Erica Simonetti, Fabio Basile, Leonardo Valeriani, Andrea Carlino, Valerio Accogli, Elios Manzi, Manuel Lombardo, Leonardo Casaglia, Kenny Komi Bedel e Gennaro Pirelli.

Il programma prevede eliminatorie al mattino e il Final Block nel pomeriggio, con ampia copertura per gli appassionati: diretta televisiva su RaiSport HD e streaming su RaiPlay e Judo Tv. Questa copertura dettagliata permette di seguire ogni aggiornamento sulle prestazioni degli azzurri, che puntano a conquistare il podio in diverse categorie.