La seconda giornata degli Europei individuali di judo 2026 prende il via a Tbilisi, in Georgia, con un’intensa agenda che vede protagonisti diversi atleti italiani. L’attenzione è particolarmente rivolta a Veronica Toniolo, che fa il suo atteso ritorno in gara nella categoria -57 kg dopo un anno di stop forzato a causa di un infortunio al ginocchio. Insieme a lei, sui prestigiosi tatami dell’Olympic Sport Palace della capitale georgiana, scendono in campo anche Carlotta Avanzato (-63 kg), Fabio Basile e Leonardo Valeriani (-73 kg), tutti pronti a contendersi i quattordici titoli continentali in palio.

Il rientro di Veronica Toniolo rappresenta un momento significativo per il judo italiano. La judoka affronta la turca Budak nei sedicesimi di finale, in quello che è il suo primo incontro ufficiale dopo il lungo periodo di assenza. Il match si rivela subito impegnativo: Toniolo subisce un secondo shido per passività e si trova a dover accedere al Golden Score in svantaggio, mettendo alla prova la sua resilienza fisica e mentale. In contemporanea, sul tatami 2, Fabio Basile è impegnato in un combattimento cruciale contro l’austriaco Gassner. Le eliminatorie di questa giornata hanno avuto inizio alle ore 8:00, mentre le fasi finali, che decreteranno i vincitori, sono previste nel pomeriggio.

La squadra azzurra: ambizioni e protagonisti a Tbilisi

L’Italia si presenta a Tbilisi con un ambizioso contingente di diciotto atleti, equamente distribuiti tra settore maschile e femminile, con l’obiettivo dichiarato di confermare e, se possibile, superare le eccellenti prestazioni della passata edizione. Tra le donne, oltre a Toniolo e Avanzato, spiccano nomi di rilievo come Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), la campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg).

Il settore maschile vede schierati, oltre a Basile e Valeriani, atleti di calibro quali Andrea Carlino (-60 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Elios Manzi (-66 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Leonardo Casaglia (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg).

Questa numerosa e competitiva rappresentativa azzurra mira a lasciare un segno indelebile sui tatami georgiani.

La delegazione italiana arriva a questi Europei forte del record storico di nove medaglie conquistate nella precedente edizione di Podgorica. Le eliminatorie di ogni singola giornata di gara prendono il via alle ore 8:30 italiane, mentre il "final block", momento clou in cui vengono assegnate le preziose medaglie e si definiscono i podi, è fissato per le ore 14:00 italiane.

I Campionati Europei di Judo 2026: un appuntamento chiave

I Campionati Europei di judo rappresentano il primo grande appuntamento internazionale della stagione 2026, un evento di prestigio che si svolge dal 16 al 19 aprile.

Il palcoscenico di Tbilisi accoglie i migliori judoka del continente, pronti a contendersi i titoli in una manifestazione che si conferma cruciale nel calendario sportivo. Per l’Italia, la presenza di un gruppo così numeroso e altamente competitivo testimonia la costante crescita del movimento judoistico nazionale e le concrete ambizioni di consolidarsi tra le nazioni di riferimento a livello europeo.