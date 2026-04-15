I Campionati Europei di sollevamento pesi 2026 si terranno a Batumi, in Georgia, da domenica 19 a domenica 26 aprile. La nazionale italiana si presenta a questa importante rassegna continentale con una formazione profondamente rinnovata, che vede l'assenza di alcuni dei suoi atleti di punta. Nonostante ciò, la squadra azzurra è composta da un interessante mix di atleti con esperienza consolidata e giovani promesse pronte a mettersi in luce sul palcoscenico internazionale. Questa formazione, come anticipato, è caratterizzata da 'nomi nuovi, non sempre giovanissimi', unendo freschezza e maturità.

La Nazionale Italiana tra esperienza e rinnovamento

La spedizione azzurra in Georgia è caratterizzata da una fase di transizione. Tuttavia, può contare su alcuni punti fermi che hanno ben figurato nell'ultimo quadriennio. Tra questi spiccano nomi di rilievo come Sergio Massidda nella categoria 65 kg, Giulia Imperio nei 48 kg e Giulia Miserendino per la categoria 69 kg. A loro si aggiunge Cristiano Ficco, che gareggerà negli 88 kg, determinato a ritrovare la sua migliore forma dopo aver affrontato problemi fisici nelle stagioni precedenti. Questa fase di rinnovamento è particolarmente significativa in vista delle nuove categorie di peso che l'International Weightlifting Federation (IWF) introdurrà a partire dal 1° agosto.

Tali modifiche rappresenteranno un passo cruciale nel percorso di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, delineando nuove sfide e opportunità per gli atleti.

Atleti chiave e talenti emergenti da seguire

L'organico della squadra italiana offre un panorama variegato di talenti. Tra le atlete convocate, spicca l'esperienza della 32enne Noemi Filippazzo, che gareggerà nella categoria 58 kg. Al suo fianco, si fanno notare due atlete di 25 anni, Martina Chiacchio e Chiara Piccinno, entrambe impegnate nella categoria -63 kg, pronte a dimostrare il loro valore. Il futuro del sollevamento pesi italiano è ben rappresentato da alcune prospettive estremamente interessanti. Tra queste, la classe 2002 Genna Toko Kegne, che competerà nei -77 kg, arriva a Batumi forte di due titoli europei consecutivi conquistati nella precedente categoria -76 kg, confermando il suo status di atleta di punta.

Un'altra giovane da tenere d'occhio è la ventenne Celina Delia, iscritta nella categoria -53 kg e considerata una "carta da medaglia", con elevate aspettative per un piazzamento sul podio. Infine, l'attenzione è puntata sulla sedicenne Sara Dal Bò, che farà il suo debutto assoluto in un grande evento internazionale tra le senior nella categoria 86 kg, un momento significativo per la sua giovane carriera.

I Campionati Europei di sollevamento pesi 2026: contesto e programma

L'edizione 2026 dei Campionati Europei di sollevamento pesi riveste un'importanza notevole. Si tratta della 106ª edizione maschile e della 38ª edizione femminile di questa prestigiosa manifestazione continentale. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice dello Sports Palace Batumi, in Georgia, per un'intera settimana di gare intense, dal 19 al 26 aprile.

Questa rassegna segna un ritorno significativo: per la prima volta dopo la riorganizzazione delle categorie di peso, decisa dall'IWF nel dicembre 2024, verranno assegnati nuovamente sedici titoli europei. Otto di questi saranno destinati agli uomini e otto alle donne, offrendo un'ampia opportunità per gli atleti di conquistare medaglie e stabilire nuovi record. La competizione promette di essere un banco di prova fondamentale per molti, sia per i veterani che per le nuove leve, in vista dei prossimi impegni internazionali.