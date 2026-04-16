Una giornata complessa per l'Italia agli Europei individuali di scacchi a Katowice, in Polonia. Molti azzurri di punta hanno subito sconfitte, con la sola eccezione di Sabino Brunello, con una vittoria importante. Brunello, contro il Maestro Internazionale turco Huseyin Can Agdelen, mostrando pazienza e superiore tecnica, ha trasformato un finale di Torre con pedone in più in una vittoria. Questo successo lo porta a 5,5 punti su 8, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla World Cup 2027, riservata ai primi venti classificati.

Le difficoltà degli altri azzurri

Dopo aver brillato nelle giornate precedenti, arrivando a guidare la classifica con 4,5 punti su 5, Lorenzo Lodici ha subito una bruciante sconfitta contro il Maestro Internazionale ucraino Roman Dehtiarov. Con il Nero, in difficoltà, Lodici ha perso la qualità e si è arreso. Si attesta a 5,5 punti su 8, con una posizione più delicata.

Sconfitti anche Francesco Bettalli, superato dal Grande Maestro ungherese Gergely Kantor, e Luca Moroni, che ha compromesso la sua partita fin dall'apertura contro il portoghese Andre Ventura Sousa, abbandonando presto.

Tra gli altri, Nicolas Perossa ha subito un inatteso matto in due mosse dall'israeliana Dana Kochavi. Neven Hercegovac ha pareggiato contro il Grande Maestro slovacco Juraj Druska, mentre Carlo Marzano ha ceduto al polacco Igor Musial.

La classifica azzurra vede Lodici (31°) e Brunello (39°) entrambi a 5,5/8. Seguono Bettalli (98°, 5/8), Moroni, Perossa, Hercegovac (4,5/8), e Marzano (392°, 3/8).

Situazione generale e prossimo turno

In testa alla classifica generale lo spagnolo David Anton Guijarro, con 7 punti su 8, dopo aver superato il polacco Jan Malek e beneficiato della patta tra i leader Suleymanli e Kacharava.

Il nono turno prevede per gli italiani: Lodici-Gokerkan (Turchia), Brunello-Makkar (Francia), Licznerski (Polonia)-Bettalli, Moroni-Sieciechowicz (Polonia), Olszewski (Polonia)-Perossa, Culum (Bosnia-Erzegovina)-Hercegovac, Pyrek (Polonia)-Marzano.