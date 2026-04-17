Dopo una stagione caratterizzata dall’introduzione delle nuove categorie di peso, cresce l’attesa per i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026. La prestigiosa competizione si terrà a Batumi, in Georgia, dal 19 al 26 aprile. Questo evento rappresenta un passaggio chiave nel percorso verso le qualificazioni olimpiche per Los Angeles 2028, conferendo un valore strategico alle prestazioni degli atleti.

A poche settimane dall’inizio della manifestazione, sono state rese note le entry list preliminari. Queste confermano la partecipazione di quattordici atleti italiani, pronti a scendere in pedana.

Tra i nomi iscritti, spiccano in particolare quelli di Sergio Massidda e Nino Pizzolato, come evidenziato dal titolo della spedizione azzurra.

La delegazione maschile

Nel settore maschile, l’Italia schiera una squadra composta da sei atleti. Le liste preliminari includono Sergio Massidda, che gareggerà nella categoria 65 kg, e Oscar Reyes Martinez, iscritto nei 79 kg. Saranno in gara anche Nino Pizzolato e Cristiano Giuseppe Ficco, entrambi nella categoria 88 kg. Completano la formazione Lorenzo Tarquini (94 kg) e Simone Karol Abati (110 kg), pronti per questa importante rassegna continentale.

Le atlete azzurre in gara

Il settore femminile vede la partecipazione di otto atlete italiane, pronte a competere nelle rispettive categorie.

Tra queste figurano Giulia Imperio (48 kg) e Celine Delia (53 kg). Saranno presenti anche Noemi Filippazzo (63 kg) e Chiara Piccinno (63 kg), entrambe iscritte nella stessa categoria. La squadra è completata da Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e Sara Dal Bò (86 kg). La presenza di un gruppo così nutrito sottolinea l'impegno dell'Italia in questi Campionati Europei.

Le entry list preliminari complete, con tutti i dettagli per ciascuna categoria di peso, sono disponibili per consultazione, fornendo un quadro esaustivo della competizione a Batumi.