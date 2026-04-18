La Nazionale italiana di taekwondo si prepara per uno degli appuntamenti più significativi della stagione internazionale: i Campionati Europei 2026. L'evento, in programma da lunedì 11 a giovedì 14 maggio a Monaco di Baviera, presso il BMW Park, rappresenta una tappa cruciale. Classificato come evento G4 ai fini del ranking, offre agli atleti un'opportunità strategica per accumulare punti preziosi nel percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

L'Italia si presenterà sul suolo tedesco con una delegazione di tredici atleti, composta da cinque donne e otto uomini.

La squadra è un sapiente mix tra l'esperienza delle sue stelle più luminose e la freschezza di giovani talenti in rampa di lancio. Tra i nomi di punta spiccano Vito Dell’Aquila, il campione europeo in carica nei 58 kg, determinato a difendere il suo titolo, e Simone Alessio, che gareggerà negli 87 kg dopo aver conquistato l'argento mondiale nel 2025. Accanto a loro, una selezione di atleti che incarnano il presente e il futuro del movimento azzurro.

I convocati azzurri per Monaco

La rappresentativa maschile sarà formata da: Gaetano Cirivello (54 kg), Vito Dell’Aquila (58 kg), Ludovico Iurlaro (63 kg), Dennis Baretta (68 kg), Angelo Mangione (74 kg), Emanuele Vittorio Maturo (80 kg), Simone Alessio (87 kg) e Mattia Molin (+87 kg).

Per il settore femminile, le atlete selezionate sono: Elisa Bertagnin (46 kg), Lucrezia Maloberti (49 kg), Anna Frassica (53 kg), Lucia Pezzolla (57 kg) e Giulia Maggiore (67 kg). Questa scelta strategica di includere giovani atleti sottolinea la volontà federale di investire sulle nuove generazioni, offrendo loro la possibilità di maturare esperienza internazionale in vista del prossimo ciclo olimpico, che culminerà con i Giochi di Brisbane 2030.

Un evento chiave per il taekwondo europeo

I Campionati Europei di Taekwondo a Monaco di Baviera rappresentano un'occasione imperdibile per ammirare l'élite del taekwondo continentale. La manifestazione, che ritorna in Germania dopo diversi anni, promette grande spettacolo e una notevole partecipazione di pubblico.

Gli organizzatori hanno infatti invitato gli appassionati a vivere dal vivo l'emozione delle gare. L'importanza dell'evento, ulteriormente amplificata dalla sua classificazione G4, lo rende un banco di prova fondamentale sia per il ranking che per le ambizioni di qualificazione olimpica di tutte le nazionali partecipanti.

La composizione della spedizione azzurra, che bilancia l'esperienza internazionale con il potenziale dei giovani in crescita, la rende una delle più interessanti nel panorama europeo. L'obiettivo primario è quello di confermare i risultati di prestigio ottenuti nelle edizioni precedenti e di continuare a valorizzare i talenti emergenti, in un percorso che guarda con fiducia alle prossime sfide internazionali.