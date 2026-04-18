Remco Evenepoel si prepara a prendere il via alla sessantesima edizione dell’Amstel Gold Race, la classica olandese che inaugura il trittico delle Ardenne. Dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno, il corridore belga della Red Bull Bora Hansgrohe torna a Valkenburg con l’obiettivo di conquistare un successo che ancora manca nel suo palmarès. La gara, lunga 257 chilometri e caratterizzata da ben 33 muri, rappresenta per Evenepoel anche un importante banco di prova in vista della Liegi-Bastogne-Liegi, la quarta Classica Monumento della stagione.

Reduce da un’ottima prestazione al Giro delle Fiandre, Evenepoel ha espresso le sue chiare ambizioni per la corsa olandese. "È una corsa che vorrei vincere prima o poi", ha dichiarato. Riferendosi all'edizione precedente, ha aggiunto: "Lo scorso anno penso di esser stato sfortunato. Son rimasto coinvolto in una caduta che mi ha costretto a inseguire a lungo. Non parto andando a caccia di rivincite, ma sicuramente sono molto motivato a far bene e per cercare di arrivare al successo". Il suo debutto all'Amstel Gold Race lo aveva visto protagonista, nonostante l'incidente, concludendo sul podio in una volata serrata con Mattias Skjelmose e Tadej Pogacar.

La preparazione e la condizione fisica

Dopo il podio alla Ronde van Vlaanderen, Evenepoel ha scelto di intensificare la sua preparazione in Spagna, concentrandosi sull'affinamento della condizione in vista dell’Amstel Gold Race.

Il campione olimpico ha svolto una lunga sessione di allenamento di oltre sei ore durante la recente Parigi-Roubaix, dimostrando una dedizione meticolosa. "Tutto è andato come doveva, quindi sarò al via nella miglior condizione possibile", ha assicurato Evenepoel, confermando la sua prontezza per la sfida.

Evenepoel ha anche commentato la spettacolare Parigi-Roubaix: "È stato bello veder vincere Wout Van Aert e noi della Red Bull siamo andati bene. Penso che sia stato fenomenale anche Mathieu Van der Poel, che ha inseguito tutto il giorno ed è arrivato a pochi secondi. Durante la gara io ero in allenamento, probabilmente ho pedalato più di loro. Comunque è stata davvero una gara spettacolare".

Il percorso e le prospettive di vittoria

Il percorso dell'Amstel Gold Race, con le sue salite brevi ma intense e i tratti senza respiro, si adatta particolarmente alle caratteristiche di Evenepoel, che già lo scorso anno aveva dimostrato di poter essere protagonista, nonostante una caduta nelle fasi iniziali lo avesse costretto a inseguire. L'assenza di Tadej Pogacar in questa edizione lo posiziona tra i principali favoriti per la vittoria. Per il belga, la gara rappresenta non solo un obiettivo personale, ma anche un passaggio fondamentale nella sua preparazione verso la quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi, dove ritroverà la concorrenza di Pogacar.