Remco Evenepoel si candida a essere il grande protagonista dell'imminente Amstel Gold Race, la prestigiosa classica olandese in programma domenica. L'assenza di figure di spicco del ciclismo internazionale, tra cui il campione Tadej Pogacar, lo posiziona come il favorito indiscusso per la vittoria.

La corsa, che domani darà il via al trittico delle Ardenne, vedrà il ciclista belga come l'uomo da battere. La sua posizione di preminenza è rafforzata dall'assenza di Tadej Pogacar, il quale ha scelto di concentrare le proprie energie sulla successiva Liegi-Bastogne-Liegi, rinunciando alla competizione olandese.

Il percorso dell'Amstel Gold Race si estende per 257 chilometri, collegando le città di Maastricht e Valkenburg. I partecipanti dovranno affrontare un totale di 33 muri, con un dislivello complessivo che raggiunge i 3.400 metri, rendendo la gara particolarmente impegnativa e selettiva.

Le ambizioni di Evenepoel

In vista della gara, Evenepoel ha espresso la sua determinazione, dichiarando alla televisione belga VRT: “Sarò motivato non da un senso di rivalsa ma semplicemente perché voglio vincere questa gara che è unica e spesso è fatta di tanti colpi di scena”. Questa affermazione sottolinea come la sua spinta non derivi da una rivalità specifica, ma piuttosto da un profondo desiderio di affermarsi in una delle classiche più prestigiose del calendario ciclistico internazionale, nota per le sue dinamiche imprevedibili.

L'assenza di altri grandi nomi del calibro di Mathieu van der Poel e Wout van Aert, oltre a quella di Pogacar, ha ulteriormente consolidato la posizione di Evenepoel come il principale contendente al successo. Il ciclista belga si presenta all'appuntamento forte di un recente terzo posto ottenuto al Giro delle Fiandre, un risultato che testimonia la sua eccellente condizione fisica. L'Amstel Gold Race rappresenta anche un'importante tappa di preparazione in vista della Liegi-Bastogne-Liegi, appuntamento cruciale della settimana successiva.

Il percorso e i potenziali sfidanti

Il tracciato della corsa, che ricalca quello dell'edizione precedente, presenta passaggi cruciali che potrebbero decidere le sorti della gara.

Tra i punti salienti figurano salite iconiche come il Cauberg, il Geulhemmerberg e il Bemelerberg. L'ultimo passaggio sul Cauberg, posizionato a circa 1.700 metri dal traguardo, sarà un momento chiave per gli attacchi decisivi. La squadra Red Bull-BORA-Hansgrohe è attesa al comando del gruppo, con Evenepoel designato come il suo riferimento tattico principale.

Nonostante il suo status di favorito, Evenepoel dovrà affrontare una startlist che include diversi nomi di rilievo, capaci di animare la corsa e mettere in discussione il suo dominio. Tra questi spiccano il campione in carica Mattias Skjelmose, insieme a ciclisti del calibro di Matteo Jorgenson, Kevin Vauquelin, Romain Grégoire e Mauro Schmid.

Questi atleti potrebbero rivelarsi avversari temibili, pronti a cogliere ogni opportunità per insidiare la leadership del belga.

In sintesi, la combinazione della sua ottima forma, della sua posizione nel ranking mondiale e delle significative assenze di altri top rider rende Remco Evenepoel il candidato principale alla vittoria nell'Amstel Gold Race, una corsa che promette comunque spettacolo e incertezza fino all'ultimo metro.