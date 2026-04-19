Il finale dell’Amstel Gold Race 2026 ha regalato il ritorno al successo a Remco Evenepoel, che si è imposto con autorevolezza in una volata a due contro Mattias Skjelmose. I due corridori erano stati grandi protagonisti già nella scorsa edizione, in cui Skjelmose aveva vinto allo sprint su Pogacar e sullo stesso Evenepoel. Quel ricordo non ha però condizionato il campione olimpico. "Ero fiducioso di poter finire con una vittoria – ha dichiarato Evenepoel nell’immediato post corsa – Mi sentivo più forte rispetto allo scorso anno e la volata lo ha dimostrato.

Avevo ancora energie e sono orgoglioso del lavoro svolto insieme alla squadra".

'La pioggia ha complicato tutto, ma stavo bene'

La classica olandese, che ha proposto il caratteristico su e giù tra salite brevi ma spesso con pendenze in doppia cifra, ha visto un finale appassionante in cui solo Evenepoel e Skjelmose sono rimasti a contendersi la vittoria. L'azione decisiva è partita sulla salita del Kruisberg, con Evenepoel e Skjelmose inizialmente insieme anche a Romain Gregoire, che poi ha ceduto al penultimo passaggio dal Cauberg.

"Danny van Poppel e Tim van Dijke hanno mantenuto un ritmo altissimo già dalla partenza, mentre il resto della squadra mi ha supportato nel posizionamento prima delle salite.

La pioggia ha complicato tutto, ma mi sento decisamente bene,” ha sottolineato Evenepoel.

Rivivendo i momenti chiave, il campione olimpico ha ammesso di aver avuto "dei flashback" della volata dello scorso anno, quando anche Tadej Pogacar era presente nel finale. Stavolta, però, Evenepoel si è mostrato molto sicuro e convinto delle proprie forze: "Sentivo che Skjelmose era al limite sulle salite e non nella sua migliore condizione come quando ci siamo avvantaggiati, quindi ero convinto di poter chiudere la gara".

'Vittoria dal valore enorme'

"Per me questa vittoria ha un valore enorme – ha concluso Remco – Ogni trionfo è importante, ma considero l’Amstel Gold Race appena sotto le grandi Monumento, quindi per ora è certamente la mia vittoria più importante dell’anno".

Guardando al futuro immediato, resta in dubbio la partecipazione del belga alla Freccia Vallone, in programma mercoledì. "Analizzeremo il recupero nei prossimi giorni e decideremo domani se prenderò parte alla gara. Per ora mi sento bene e spero davvero di poter correre", ha anticipato Evenepoel.

Il grande obiettivo è però la Liegi Bastogne Liegi di domenica 26 aprile, in cui Remco dovrà vedersela con Tadej Pogacar e con il fenomeno emergente Paul Seixas.