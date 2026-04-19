La sessantesima edizione dell'Amstel Gold Race si appresta a prendere il via domenica 19 aprile, promettendo spettacolo e grandi emozioni. La corsa partirà da Maastricht alle ore 11:10, con l'arrivo previsto a Berg en Terblijt intorno alle 17:00. Tutti gli occhi sono puntati su Remco Evenepoel, indicato come il grande favorito per la vittoria finale in questa prestigiosa classica olandese. L'assenza di alcuni dei nomi più attesi del ciclismo mondiale, come Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel e Wout van Aert, apre infatti scenari particolarmente propizi per il ciclista belga, che si presenta come il principale candidato a conquistare la prima prova del celebre trittico delle Ardenne.

Il percorso: tra muri e strategie

Il tracciato della corsa si estende per un totale di 257 chilometri, un percorso estremamente impegnativo caratterizzato dalla presenza di ben 33 muri che richiederanno grande forza e resistenza agli atleti. Tra queste numerose asperità, il Cauberg emerge ancora una volta come il punto focale e potenzialmente decisivo della gara. L'ultimo passaggio su questa iconica salita, nota per le sue pendenze che raggiungono l'11%, è strategicamente posizionato a soli 1,7 chilometri dal traguardo. Questo significa che i corridori dovranno affrontare uno sforzo finale intenso prima di affrontare un breve tratto in leggera discesa che li condurrà all'arrivo, situato nella località di Valkenburg.

La gestione delle energie e la capacità di interpretare al meglio i momenti chiave sui muri saranno fondamentali per ambire alla vittoria.

Evenepoel: il favorito e gli altri protagonisti

Remco Evenepoel si presenta ai nastri di partenza con i galloni del favorito indiscusso, una condizione ulteriormente rafforzata dall'assenza dei suoi principali rivali diretti. Tadej Pogacar ha infatti scelto di concentrare la sua preparazione e i suoi sforzi sulla Liegi-Bastogne-Liegi, un altro appuntamento cruciale del calendario ciclistico, mentre Mathieu van der Poel non prenderà parte a questa edizione. Queste defezioni lasciano a Evenepoel un'opportunità significativa per imporsi e consolidare la sua posizione nel panorama delle classiche.

Tuttavia, la storia recente dell'Amstel Gold Race insegna che la corsa può sempre riservare sorprese: lo scorso anno, Mattias Skjelmose riuscì a conquistare una vittoria allo sprint, superando proprio Pogacar ed Evenepoel e dimostrando come la gara possa offrire esiti inattesi anche in presenza dei grandi nomi. Tra i ciclisti che potrebbero ambire a un ruolo da protagonisti e cercare di insidiare il belga figurano anche Matteo Jorgenson, Kevin Vauquelin, Romain Grégoire e Mauro Schmid. Non mancherà inoltre una nutrita pattuglia di atleti italiani, con Diego Ulissi, Simone Velasco, Edoardo Zambanini e Andrea Vendrame pronti a dare battaglia e a giocarsi le proprie carte in una delle classiche più affascinanti del panorama internazionale.