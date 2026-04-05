L’introduzione dell’ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) si profila come la variabile chiave in grado di ridefinire gli equilibri del Mondiale di Formula 1. In un contesto di incertezza regolamentare e tecnica, le strategie di Ferrari e Mercedes divergono nettamente riguardo all’applicazione di questa opportunità concessa dalla FIA ai motoristi che riscontrano difficoltà prestazionali nelle prime fasi della stagione.

La Ferrari, pur vantando una monoposto aerodinamicamente bilanciata, è attualmente penalizzata da un deficit stimato di circa venti cavalli rispetto alla power unit Mercedes.

Per questo motivo, la scuderia italiana spinge con decisione per un’introduzione anticipata dell’ADUO, mirando a colmare rapidamente il divario motoristico e a rilanciare le proprie ambizioni iridate. Al contrario, la Mercedes, forte del suo vantaggio propulsivo, adotta una posizione più attendista. Il team tedesco percepisce l’ADUO più come un elemento da gestire attentamente che come un’opportunità da afferrare immediatamente, mostrando scarsa fretta nell’accelerare i tempi di applicazione della nuova normativa.

L'incertezza sul regolamento e il calendario

La complessità della situazione è accentuata da un calendario che ha subito significative modifiche. Permane l’incertezza sulla data esatta in cui l’ADUO potrà essere effettivamente applicato: le ipotesi spaziano dal Gran Premio di Miami a quello di Montecarlo, o alla sesta gara, sia essa quella originaria o la sesta effettivamente disputata.

Questa mancanza di chiarezza temporale potrebbe avere un impatto profondo sulla stagione, poiché un ritardo eccessivo nell’introduzione della misura rischierebbe di rendere il divario accumulato dalle squadre in difficoltà troppo ampio per essere recuperato.

Il clima politico e tecnico che circonda l’ADUO è, pertanto, cruciale. La domanda che si pongono gli addetti ai lavori e gli appassionati è se questa disposizione sarà un concreto strumento di riequilibrio per la stagione o se rimarrà una promessa lontana, incapace di influenzare realmente i valori in campo.

Dettagli tecnici e le prospettive per Red Bull

A livello tecnico, l’ADUO consente ai costruttori di motori che si trovano in ritardo rispetto all’indice di prestazione del miglior motore endotermico (ICE) di introdurre aggiornamenti prima del normale processo di omologazione.

Specificamente, se il distacco prestazionale è superiore al due per cento ma inferiore al quattro per cento, è concesso un singolo aggiornamento. Qualora il divario superi il quattro per cento, sono permessi due aggiornamenti. I checkpoint per la verifica dell’idoneità all’ADUO sono stabiliti ogni sei gare. Il primo di questi è atteso dopo il Gran Premio di Miami, che, a seguito di alcune cancellazioni, è diventato il quarto appuntamento del campionato. Di conseguenza, il Gran Premio del Canada rappresenterà la prima occasione concreta per le squadre che rientrano nei parametri di poter implementare tali aggiornamenti. In questo scenario, Laurent Mekies ha espresso l’aspettativa che anche la Red Bull possa qualificarsi per l’ADUO, nonostante un inizio di stagione promettente, riconoscendo al contempo che la Mercedes si conferma il riferimento prestazionale da superare.