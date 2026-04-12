Il Famila Schio ha conquistato l'accesso alla finale Scudetto del campionato di basket femminile, superando l'Autosped Derthona in trasferta. Con questa vittoria, la formazione veneta si prepara ad affrontare la Reyer Venezia nell'atto conclusivo della stagione, riproponendo una rivalità ormai consolidata nel panorama cestistico italiano.

La semifinale, disputata sul campo dell'Autosped Derthona, si è conclusa con il punteggio di 65-49 in favore del Famila Schio. La partita, caratterizzata da un'intensa battaglia difensiva, ha visto le ospiti imporsi grazie a un ultimo quarto decisivo, chiuso con un parziale di 18-7 che ha definitivamente tagliato le gambe alle padrone di casa.

Nonostante la sconfitta, il Derthona chiude una stagione considerata eccezionale, dimostrando grande carattere e determinazione.

Le protagoniste del match

Tra le fila del Famila Schio, le migliori realizzatrici sono state Cecilia Zandalasini e Jessica Lynn Shepard, entrambe autrici di 11 punti. Il loro contributo è stato fondamentale per la vittoria della squadra. Per l'Autosped Derthona, si è distinta in particolare Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah, che ha firmato una prestazione di alto livello con una doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi, non sufficiente però a ribaltare l'esito della gara.

La cronaca della semifinale

L'incontro ha preso il via con una partenza positiva per le padrone di casa, che hanno cercato di imporre il proprio ritmo.

Tuttavia, il Famila Schio ha saputo reagire prontamente, mettendo la testa avanti sul finale del primo quarto grazie alle giocate di Zandalasini e Laksa. Nel secondo periodo, una tripla di Verona e un gioco da tre punti di Conde hanno permesso alle "Orange" di toccare il massimo vantaggio sul +7. Nonostante la reazione del Derthona con Conte e Fontaine, Schio ha mantenuto il controllo.

Tra la fine del secondo periodo e l'inizio del terzo, un parziale di 10-2 ha consentito alle ospiti di raggiungere per la prima volta la doppia cifra di vantaggio. Il Derthona ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio di Fondren, ma ha mostrato ancora una volta grande resilienza, riuscendo a ricucire parzialmente lo strappo e chiudendo il terzo quarto sul -5 (42-47) grazie a Toffolo.

La speranza di una rimonta era ancora viva.

Nell'ultimo e decisivo quarto, il Famila Schio ha ristabilito la propria superiorità con un break di 6-0, portandosi nuovamente sul +11. Nonostante l'ultimo tentativo di reazione di Kunaiyi-Akpanah per le piemontesi, Shepard e Badiane hanno messo il sigillo sulla gara, permettendo a Schio di festeggiare la conquista della finale. I parziali del match sono stati 16-19, 10-14, 16-14, 7-18, a testimonianza di una partita equilibrata per lunghi tratti ma decisa dalla maggiore lucidità di Schio nel finale.

Verso la finale Scudetto

Con questa vittoria, il Famila Schio si prepara ora ad affrontare la Reyer Venezia in una finale Scudetto che si preannuncia come l'ennesimo capitolo di una storica rivalità tra le due formazioni venete. La serie finale promette spettacolo e grande equilibrio, con entrambe le squadre determinate a conquistare il titolo di campionesse d'Italia nel basket femminile.