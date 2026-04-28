Una notizia che ha scosso il mondo dell'atletica leggera: Allyson Felix, la velocista statunitense considerata una vera e propria leggenda e l'atleta più medagliata nella storia della disciplina, ha annunciato il suo clamoroso ritorno alle competizioni. All'età di 40 anni, Felix si prefigge un obiettivo ambizioso: partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, un evento che si terrà nella sua città natale.

Le motivazioni di un ritorno eccezionale

Con un impressionante bottino di undici medaglie olimpiche – sette ori, tre argenti e un bronzo – Allyson Felix ha spiegato le profonde ragioni dietro questa decisione.

Ha dichiarato che "questo ritorno a casa rappresenta un'occasione irripetibile", definendola "l'unica cosa abbastanza forte da spingermi a tornare in pista". La campionessa è consapevole delle sfide che l'attendono: "So che a 40 anni non sono al massimo della forma. Non mi illudo", ha affermato con onestà. Tuttavia, ha sottolineato di avere "le idee molto chiare su cosa voglio e su cosa desidero", esprimendo la speranza che questa sua determinazione "venga percepita allo stesso modo" dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

L'ultima apparizione agonistica di Felix risale ai Campionati del Mondo del 2022, tenutisi a Eugene. Successivamente, nel 2024, ha accolto la nascita del suo secondo figlio, un evento che ha segnato una pausa significativa nella sua carriera.

La velocista ha condiviso le sue "emozioni contrastanti" vissute durante i Giochi di Parigi 2024, dove ha assistito alle gare da spettatrice. "Ci sono stati momenti in cui ho pensato: è così emozionante essere sugli spalti e dall'altra parte", ha raccontato, ma ha anche ammesso: "E poi ci sono stati momenti in cui ho pensato: mi manca questa sensazione", evidenziando il forte richiamo della competizione.

Un palmarès che riscrive la storia

Il palmarès olimpico di Allyson Felix è a dir poco straordinario. L'unico oro individuale è stato conquistato nei 200 metri a Londra 2012, ma la sua grandezza si è manifestata appieno nelle staffette. Ha dominato la 4×400 metri, vincendo l'oro in tutte le edizioni dei Giochi dal 2008 al 2020.

A questi si aggiungono due ori nella 4×100 metri, ottenuti nel 2012 e nel 2016. La sua collezione include anche argenti nei 200 metri (2004 e 2008) e un argento e un bronzo nei 400 metri, rispettivamente a Rio e Tokyo. Con una medaglia in più rispetto a Carl Lewis e una in meno di Paavo Nurmi, Felix si afferma come la donna più vincente nella storia dell'atletica leggera olimpica. La sua supremazia si estende anche ai Campionati del Mondo, dove vanta ben venti medaglie, un record assoluto per qualsiasi atleta.

Oltre ai suoi successi in pista, Felix mantiene un ruolo attivo nel mondo dello sport, essendo un membro influente della commissione atleti del comitato organizzatore dei Giochi di Los Angeles.

Questo impegno sottolinea la sua dedizione non solo come atleta ma anche come figura di riferimento per il futuro dell'atletica.

Il percorso verso Los Angeles 2028

Il piano di rientro di Allyson Felix è stato delineato con attenzione. Nonostante il suo ritorno, non è prevista una partecipazione regolare al circuito internazionale. La campionessa ha invece pianificato un programma di allenamento specifico, che inizierà a ottobre sotto la guida del suo storico allenatore, Bob Kersee. L'obiettivo primario è tornare in gara nel 2027, un anno cruciale per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Questo approccio graduale mira a prepararla al meglio per la sfida olimpica, gestendo il suo rientro con la massima professionalità e attenzione.

Se Felix riuscirà a qualificarsi, quella di Los Angeles 2028 sarà la sua sesta partecipazione olimpica, un traguardo eccezionale. La sua ultima apparizione ai Giochi risale a Tokyo 2020, dove conquistò un oro e un bronzo, dimostrando ancora una volta la sua capacità di competere ai massimi livelli.