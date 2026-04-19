Il Fenerbahce Istanbul ha conquistato il suo terzo titolo europeo nell'EuroLeague Women 2025-2026, sconfiggendo il Galatasaray per 68-55 in una finale tutta turca disputata a Saragozza. L'incontro, un sentito derby, ha visto Emma Meesseman MVP della finale con prestazione decisiva.

Inizio equilibrato: il Galatasaray ha condotto 8-6, ma il Fenerbahce ha chiuso il primo quarto sul 17-16. Nel secondo periodo, la formazione di Miguel Méndez ha piazzato un break di 9-0; il Galatasaray ha contenuto il divario a sette punti all'intervallo (27-34). Nel terzo quarto, il Fenerbahce ha tentato la fuga con due triple di Allemand e un canestro di Meesseman per il +11 (45-34); il Galatasaray ha ridotto a -6 prima dell'ultimo periodo.

Il quarto decisivo e le protagoniste

Nel quarto periodo, il Fenerbahce ha mantenuto il controllo, consolidando il vantaggio con le triple di Breanna Stewart e Julie Allemand. La vittoria è stata sigillata da Iliana Rupert, che ha fissato il punteggio finale sul 68-55. Emma Meesseman, con 20 punti, è stata l'MVP della finale. Si sono distinte Iliana Rupert (16 punti) e Julie Allemand (13 punti, 10 rimbalzi, doppia doppia). Per il Galatasaray, Elizabeth Williams (15 punti, 8 rimbalzi) e Marine Johannes (12 punti) le migliori.

Il successo conferma il Fenerbahce, forte di tre titoli europei (2022-2026). La finale di Saragozza ha riproposto una sfida tra le due potenze di Istanbul, dodici anni dopo la precedente finale tutta turca del 2014, ribadendo la sua supremazia nel basket femminile europeo.

Il percorso verso la vittoria

Il cammino ha visto il Fenerbahce superare lo Spar Girona in semifinale e il Galatasaray imporsi sul Casademont Zaragoza. La Final Six di Saragozza si è completata con la finale per il terzo posto, vinta dal Saragozza contro il Girona per 66-63, a conferma dell'alta qualità del torneo.