Il Fenerbahce Medicana ha pareggiato la finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, sconfiggendo il VakifBank Istanbul per 3-1 (19-25; 25-18; 25-18; 25-20) nella gara-2. Dopo la sconfitta d'apertura, la formazione di coach Marcello Abbondanza ha reagito in trasferta, ristabilendo l'equilibrio nella serie.

La sfida ha visto il VakifBank di Giovanni Guidetti partire forte, aggiudicandosi il primo set. Il Fenerbahce ha però imposto la propria superiorità nei parziali successivi, ribaltando il risultato con solidità e determinazione.

Decisiva la palleggiatrice italiana Alessia Orro, autrice di cinque punti (un muro e il 67% in attacco), che ha orchestrato con maestria il gioco e valorizzato le attaccanti.

Le protagoniste in campo

A trascinare il Fenerbahce sono state l'opposto turco Melissa Vargas, con 28 punti (4 ace, 2 muri, 69% in attacco), e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva, che ha contribuito con 19 punti (4 ace, 58% in fase offensiva e 50% in attacco). Le loro performance hanno permesso al Fenerbahce di prevalere su un VakifBank che, nonostante gli sforzi di Tijana Boskovic (15 punti) e Marina Markova (16 punti), non è riuscito a contenere l'offensiva avversaria.

Con la serie ora sull'1-1, l'equilibrio è massimo.

La gara-3, fissata per lunedì 13 aprile alle 18.00 italiane, sarà cruciale: chi vincerà si porterà a una sola vittoria dal titolo, rendendo la sfida tra le due potenze di Istanbul ancora più avvincente.

Contesto europeo e prospettive

Oltre alla finale scudetto, il VakifBank è atteso dalla semifinale di Champions League contro Conegliano. Dall'altra parte del tabellone europeo, si affronteranno Scandicci e l'Eczacibasi Istanbul. Il Fenerbahce cerca riscatto dopo l'eliminazione nei quarti di finale della stessa competizione, per mano di Scandicci. L'alto livello di competitività in questa finale conferma la forza del volley turco ai vertici europei.

La brillante performance di Alessia Orro, già figura di spicco con la Nazionale italiana agli ultimi Mondiali, evidenzia il ruolo cruciale delle atlete italiane nei maggiori campionati continentali e il loro valore aggiunto nelle fasi decisive della stagione.