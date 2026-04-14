A Imola, il 14 aprile 2026, il Prologo del FIA World Endurance Championship ha visto la Ferrari confermare la propria supremazia. Nel pomeriggio, tre 499P del Cavallino Rampante si sono piazzate nelle prime tre posizioni, con Antonio Fuoco che ha siglato il miglior tempo assoluto della giornata. Un risultato che rafforza le ambizioni della Casa di Maranello in vista della 6 Ore di Imola 2026.

La Dominazione Ferrari nel Pomeriggio

La sessione pomeridiana ha visto Antonio Fuoco stabilire il miglior giro in 1’31”177. Alle sue spalle si sono classificati Robert Kubica (AF Corse n.

83) e Antonio Giovinazzi (n. 51). I piloti della Ferrari del Cavallino Rampante hanno distanziato di quasi mezzo secondo la BMW n. 20 di Robin Frijns e l’Alpine n. 36 di Jules Gounon, confermando la superiorità delle vetture.

Le condizioni meteo del pomeriggio sono state instabili, con pioggia e due interruzioni causate da vetture LMGT3 in difficoltà nelle “Acque Minerali”. In particolare, la Lexus n. 78 di José Maria López e la Porsche Manthey n. 92 di Yasser Shahin sono state coinvolte negli incidenti.

Un Prologo all'Insegna del Cavallino Rampante

Il Prologo proseguirà venerdì con le sessioni di prove libere, che offriranno ulteriori opportunità per affinare le strategie in vista della gara.

La performance dominante delle Ferrari 499P conferma le aspettative della Casa di Maranello, già detentrice dei titoli mondiali piloti e costruttori nel 2025.

Già nella sessione mattutina, la Ferrari aveva dettato il ritmo, con Antonio Giovinazzi che aveva preceduto Robert Kubica per un margine esiguo di soli 0,097 secondi. Il terzetto di 499P in testa era completato da Nicklas Nielsen. La sessione pomeridiana, della durata di quattro ore e mezza, ha ulteriormente consolidato la leadership delle vetture del Cavallino Rampante, nonostante una bandiera rossa causata da un incidente di Marco Sørensen con l’Aston Martin THOR Team #009.