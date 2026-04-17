La Ferrari si appresta a iniziare una nuova stagione del FIA World Endurance Championship con le credenziali di campione in carica. Partendo da Imola, il team di Maranello porta con sé l'eredità di un'annata storica che l'ha vista trionfare sia nella classifica piloti che in quella costruttori. L'obiettivo è confermare il proprio dominio con il prototipo 499P, una vettura che negli ultimi tre anni ha già conquistato per ben tre volte la prestigiosa 24 Ore di Le Mans con equipaggi diversi, dimostrando una versatilità e una performance eccezionali.

Nel 2025, la Ferrari numero 51, affidata ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, ha ottenuto successi cruciali in Italia e a Spa-Francorchamps. Queste vittorie sono state decisive per il primo storico titolo mondiale endurance, suggellato dopo la 8 Ore del Bahrain. Il 2026 introduce però importanti novità tecniche e regolamentari. La vettura, pur sostanzialmente invariata, ha dovuto affrontare un processo di nuova omologazione, obbligatorio per tutte le Hypercar partecipanti sia al FIA WEC che all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Questa omologazione collettiva è stata completata negli Stati Uniti, a WindShear in North Carolina, durante la pausa invernale, prima della Rolex 24 at Daytona.

Un'altra variabile significativa è rappresentata dalle nuove gomme Michelin, sulle quali alcune squadre che corrono anche in IMSA potrebbero avere un vantaggio iniziale, avendo già avuto modo di testarle in gara.

Le voci dal box: ambizione e prudenza per la nuova stagione

Antonello Coletta, responsabile Ferrari per il Mondiale, ha espresso un misto di orgoglio e cautela. Ha definito la stagione passata come "la migliore di Ferrari di tutti i tempi nelle prove di durata", frutto di un lavoro metodico e di una crescita costante. Pur riconoscendo che la scuderia è considerata favorita per il 2026, ha ribadito che "si riparte tutti da zero". Coletta ha inoltre evidenziato come le particolari condizioni meteo del Prologo di Imola rendano i risultati delle prove libere poco indicativi, e ha ammesso una minore conoscenza delle nuove gomme rispetto ad altri marchi, a causa di un test saltato in Medio Oriente, un fattore che "certamente qualche prova extra ci avrebbe aiutato", evidenziando una potenziale sfida iniziale.

Alessandro Pier Guidi, uno dei protagonisti della scorsa stagione, ha confermato la mentalità di "ripartire da zero" per la nuova annata, con l'obiettivo di "vincere più gare possibili". Ha osservato che non tutti hanno spinto al massimo nel giro singolo durante il Prologo, prevedendo tempi più ravvicinati in gara. Pier Guidi ha infine rimarcato l'importanza di ogni singola prova per la conquista del titolo, pur riconoscendo il "peso specifico differente" della 24 Ore di Le Mans e la mancanza di dati dovuta alla mancata partecipazione in Qatar, che lascia il team con una gara in meno di preparazione.

Il Prologo di Imola: dominio Ferrari tra le Hypercar

Il Prologo ufficiale del WEC a Imola ha visto la Ferrari imporsi con una tripletta nella classe Hypercar.

Antonio Fuoco ha siglato il miglior tempo di 1m31.177s con la Ferrari 499P numero 50, seguito da Robert Kubica (AF Corse numero 83, a 0.126s) e Antonio Giovinazzi (Ferrari AF Corse numero 51, a 0.198s), completando un podio tutto targato Maranello. La sessione pomeridiana è stata influenzata dalla pioggia, che ha impedito ulteriori miglioramenti cronometrici. La BMW si è dimostrata la rivale più vicina, con Robin Frijns in quarta posizione a mezzo secondo di distacco, mentre Alpine e Peugeot hanno mostrato segnali di competitività. La Toyota, con la sua TR010 rivista, ha avuto una giornata più sottotono, e Cadillac con la debuttante Genesis hanno chiuso nelle retrovie, a 2.5s dalla vetta.

La giornata di test è stata caratterizzata da tre bandiere rosse: la più significativa è stata causata da un grave incidente di Marco Sorensen con l'Aston Martin Valkyrie numero 009, che ha subito danni ingenti e non ha potuto essere riparata in giornata.

Altre interruzioni sono state dovute a un problema alla rete elettrica e a un testacoda della Lexus RC F GT3 di Jose Maria Lopez. Diverse bandiere gialle sono state esposte anche per detriti e per un'interruzione che ha coinvolto Sean Gelael con la BMW M4 GT3, evidenziando le sfide del circuito.

LMGT3: Aston Martin leader, Ferrari sul podio

Nella classe LMGT3, l'Aston Martin ha brillato, con Mattia Drudi che ha registrato il miglior tempo di 1m42.698s a bordo della Vantage GT3 numero 27. La Ferrari 296 GT3 numero 21 di Alessio Rovera ha comunque conquistato un ottimo secondo posto, a soli mezzo decimo dal leader, dopo aver dominato la mattinata. Thomas Fleming su McLaren e le due Corvette TF Sport hanno completato le prime posizioni, dimostrando una forte competizione anche in questa categoria e un equilibrio di forze interessante.