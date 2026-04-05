Il Giro delle Fiandre 2026 ha visto trionfare lo sloveno Tadej Pogacar, che ha dominato la corsa e rispettato i pronostici della vigilia. Pogacar ha sferrato l'attacco decisivo sull’Oude Kwaremont, a diciannove chilometri dal traguardo di Oudenaarde, staccando l’olandese Mathieu van der Poel. Questa vittoria segna la sua terza affermazione nella prestigiosa classica belga, consolidando la sua posizione tra i grandi specialisti delle Classiche Monumento.

Per il ciclismo italiano, la competizione non ha portato risultati di spicco nella parte alta della classifica, con nessun ciclista azzurro riuscito a entrare tra i primi venti classificati.

Il migliore tra gli italiani è stato Alberto Bettiol, portacolori della XDS Astana, che ha concluso la gara in ventiquattresima posizione. Il trentaduenne toscano ha tagliato il traguardo con un ritardo di sei minuti e quarantadue secondi dal vincitore. Bettiol detiene ancora il primato di essere l’ultimo italiano ad aver trionfato alla Ronde, grazie alla sua memorabile impresa del 2019, un successo che ha scritto una pagina importante nella storia recente del ciclismo tricolore.

Subito dopo Bettiol, si è messo in evidenza Alessandro Borgo, un giovane ventunenne veneto alla sua prima stagione con la Bahrain-Victorious. Borgo ha concluso la gara in quarantacinquesima posizione, con un distacco di sei minuti e cinquantasei secondi.

Questo piazzamento è particolarmente significativo, considerando che poche settimane prima aveva ottenuto un settantacinquesimo posto alla Milano-Sanremo. La sua performance al Fiandre lo conferma come una delle note più positive e una promettente figura emergente per il movimento ciclistico italiano.

Gli altri italiani in corsa al Fiandre 2026

La partecipazione italiana ha visto altri atleti giungere al traguardo con distacchi più consistenti. Edoardo Zamperini (Cofidis) ha chiuso cinquantacinquesimo, a otto minuti e nove secondi da Pogacar. Alessandro Romele (XDS Astana) si è classificato settantunesimo, con un ritardo di nove minuti e cinquantasette secondi. Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) ha tagliato il traguardo ottantesimo, a dieci minuti e quarantatré secondi, mentre Davide Ballerini (XDS Astana) ha concluso ottantatreesimo, con un distacco di undici minuti e trentatré secondi.

Alcuni corridori azzurri, tra cui Matteo Trentin, Lorenzo Milesi ed Edoardo Affini, pur essendosi distinti nelle fasi iniziali della corsa, non sono riusciti a portare a termine la prova.

Il dominio di Pogacar e le prospettive per il ciclismo italiano

Il podio del Giro delle Fiandre 2026 è stato completato dal secondo posto di Mathieu van der Poel e dal terzo di Remco Evenepoel. Al termine della gara, Pogacar ha commentato la sua prestazione, definendola “una gara pazza, molto dura”. Con questa vittoria, lo sloveno ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva in una Classica Monumento, un risultato eccezionale che segue i successi ottenuti a Strade Bianche e Milano-Sanremo in questa stessa stagione.

Questa serie di vittorie sottolinea la sua straordinaria continuità e il suo altissimo livello competitivo nel panorama ciclistico mondiale.

Per il ciclismo italiano, la performance di Alessandro Borgo rappresenta un segnale incoraggiante e una speranza per il futuro, indicando la presenza di nuovi talenti su cui investire. Alberto Bettiol, con la sua esperienza e il suo passato glorioso alla Ronde, rimane un punto di riferimento fondamentale per il movimento nazionale. La sfida principale per il settore resta la necessità di individuare, formare e supportare nuovi atleti capaci di competere ai massimi livelli nelle grandi classiche internazionali, garantendo così un ricambio generazionale e la continuità di successi per il tricolore.