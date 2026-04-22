Il basket femminile mondiale si prepara a un evento di portata storica: la FIBA ha ufficialmente assegnato al Giappone l’organizzazione dei Mondiali femminili 2030. La capitale, Tokyo, si trasformerà nel cuore nevralgico della pallacanestro internazionale dal 26 novembre all’8 dicembre 2030. Questa decisione è stata ratificata dal Central Board della FIBA, riunitosi a Berlino, riconoscendo la solidità e l’ambizione della candidatura nipponica.

Per il movimento cestistico giapponese, l’appuntamento del 2030 assume un valore simbolico profondo. L’edizione coinciderà infatti con il centenario della Japan Basketball Association, un traguardo che eleva ulteriormente il significato di una manifestazione già di per sé storica.

Sarà la prima volta che il Paese ospiterà un Mondiale femminile, dopo aver già accolto quello maschile nel 2006 e alcune gare dell’edizione 2023 a Okinawa. Tokyo, forte delle sue infrastrutture moderne e dell’esperienza organizzativa maturata con le Olimpiadi del 2020, è pronta a offrire uno spettacolo di altissimo livello, confermandosi una delle destinazioni più affidabili e prestigiose per eventi sportivi globali.

Il riconoscimento alla crescita del basket femminile

La scelta della FIBA premia anche il recente percorso della nazionale giapponese, che ha saputo conquistare una storica medaglia d’argento proprio ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il basket femminile in Giappone è in costante crescita, alimentato da una cultura sportiva sempre più radicata e da una passione che coinvolge atlete e un pubblico sempre più ampio.

L’assegnazione dei Mondiali 2030 rappresenta, dunque, un’opportunità irripetibile per consolidare questo sviluppo e per celebrare un secolo di storia della federazione nazionale con un evento di risonanza globale.

Il segretario generale della FIBA, Andreas Zagklis, ha evidenziato come le candidature della Japan Basketball Association e della French Basketball Federation abbiano pienamente soddisfatto gli elevati requisiti per ospitare un Mondiale FIBA, affidando loro una così grande responsabilità. Zagklis ha rimarcato: “Giappone e Francia sono due nazioni che amano il basket, destinazioni estremamente popolari tra i nostri tifosi, giocatori e partner. Ma ciò che ci entusiasma di più è la capacità di aggiungere un tocco unico di eccellenza e originalità che renderà questi eventi davvero indimenticabili nel tempo”.

Contesto internazionale e il ruolo di Tokyo

La designazione di Tokyo come sede dei Mondiali femminili 2030 si inserisce in una strategia più ampia della FIBA, mirata a valorizzare destinazioni con una comprovata esperienza nell’organizzazione di grandi eventi. Il Giappone, reduce dal successo delle Olimpiadi estive del 2020, si conferma uno dei paesi leader nell’accoglienza di manifestazioni sportive di rilievo mondiale. L’evento del 2030 promette di lasciare un segno profondo nella storia del basket, offrendo una vetrina internazionale di prestigio sia per le atlete che per la vibrante cultura sportiva nipponica.

Contestualmente a questa importante assegnazione, la FIBA ha anche annunciato che la Francia ospiterà i Mondiali maschili del 2031.

Questa duplice scelta conferma la volontà della federazione di affidare le proprie competizioni più prestigiose a nazioni con una solida tradizione cestistica e una capacità organizzativa di eccellenza. Per il Giappone, il 2030 si configura come un’occasione irripetibile per celebrare la propria ricca storia nel basket e per rilanciare con forza il basket femminile su scala globale.