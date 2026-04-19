Una settimana cruciale si apre per il futuro del calcio italiano, segnando una fase determinante nella corsa alla presidenza della FIGC. Sono in programma importanti incontri tra le principali componenti federali, tra cui la Lega Serie A, la Lega Serie B, l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC). Questi appuntamenti sono strategici in vista dell’assemblea elettiva della FIGC, fissata per il 22 giugno, e si inseriscono in un quadro di consultazioni e definizioni di strategie.

Il Contesto Elettorale e i Rapporti di Forza

Le diverse componenti federali rivestono un ruolo fondamentale nel delineare gli equilibri in vista dell’elezione del nuovo presidente. La Lega Serie A detiene una quota significativa del 18% dei voti assembleari, mentre la Serie B contribuisce con il 6%. Le componenti tecniche, rappresentate da AIC e AIAC, insieme costituiscono circa il 30% del peso elettorale. Il supporto di queste realtà potrebbe rivelarsi decisivo per scongiurare un potenziale stallo elettorale che potrebbe condurre a un commissariamento della FIGC da parte del governo.

Strategie, Alleanze e Candidature

Tra gli scenari più discussi, si ipotizza un possibile sostegno congiunto delle componenti tecniche e dei club di Serie A e B a uno dei candidati.

Le richieste principali si concentrano su temi vitali come la valorizzazione dei giovani talenti, la revisione delle regole per l’iscrizione dei club al campionato e le garanzie sul pagamento degli stipendi dei calciatori. D’altro canto, Giancarlo Abete, sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti, sta attivamente cercando di consolidare il consenso della vasta componente dilettantistica, che rappresenta il 34% dei voti assembleari. Il quadro politico-sportivo rimane estremamente fluido e aperto a significativi sviluppi nei prossimi giorni, rendendo ogni incontro di questa settimana particolarmente rilevante.

L'Importanza Strategica delle Componenti Federali

Il rischio concreto di uno stallo elettorale, con la conseguente possibilità di un commissariamento della FIGC, amplifica l’importanza strategica dei rapporti e delle intese tra le diverse componenti.

Un sostegno combinato e coeso da parte della Lega Serie A, della Serie B e delle componenti tecniche potrebbe infatti determinare l’esito finale dell’assemblea elettiva. Per questo motivo, gli incontri programmati in questa settimana saranno seguiti con massima attenzione da tutti gli addetti ai lavori e dagli osservatori del mondo del calcio.