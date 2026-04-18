Il fioretto maschile italiano non ha raggiunto le posizioni di vertice nella tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, disputata a Il Cairo, in Egitto. Tra gli azzurri, Guillaume Bianchi si è classificato al nono posto nella prova individuale, mentre Filippo Macchi (tredicesimo) e Davide Filippi (quindicesimo) hanno visto il loro cammino interrompersi agli ottavi di finale.

Guillaume Bianchi, numero uno del tabellone, ha iniziato la sua gara beneficiando del forfait del cileno David Alarcon al primo turno. Ai sedicesimi di finale, ha dimostrato la sua superiorità superando l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Valerii Kornilov con un netto 15-4.

Tuttavia, il percorso di Bianchi si è concluso agli ottavi, dove è stato sconfitto dal giapponese Kazuki Iimura per 8-15. Anche per Macchi e Filippi, la competizione si è arrestata nella stessa fase eliminatoria.

Il podio e gli altri risultati azzurri

La vittoria finale della tappa egiziana è andata al nipponico Kazuki Iimura, che ha conquistato il titolo superando in finale il ceco Alexander Choupenitch con il punteggio di 15-10. Sul podio sono saliti anche il francese Anas Anane, battuto in semifinale da Choupenitch per 12-15, e lo statunitense Nick Itkin, sconfitto da Iimura per 8-15 nell'altra semifinale. Per quanto riguarda gli altri schermidori italiani, Giulio Lombardi (diciottesimo), Tommaso Martini (diciannovesimo) e Damiano Rosatelli (ventiseiesimo) sono stati eliminati ai sedicesimi di finale.

Hanno concluso la loro gara al primo turno Tommaso Marini (trentaquattresimo), Edoardo Luperi (quarantesimo), Alessio Foconi (quarantacinquesimo), Giuseppe Franzoni (cinquantesimo) e Damiano Di Veroli (cinquantanovesimo).

La forte presenza italiana nella competizione

La tappa de Il Cairo ha evidenziato una nutrita partecipazione italiana, con ben undici schermidori azzurri qualificati per il tabellone principale. Tre di questi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Macchi, avevano già ottenuto l'accesso diretto grazie al loro eccellente ranking internazionale. Gli altri otto atleti hanno invece superato le impegnative fasi di qualificazione. In particolare, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Davide Filippi ed Edoardo Luperi hanno conquistato la qualificazione già dopo la fase a gironi, mentre Alessio Foconi, Damiano Rosatelli, Giuseppe Franzoni e Damiano Di Veroli si sono imposti nel tabellone preliminare.

Questa significativa presenza sottolinea la profondità e la competitività del movimento schermistico italiano, che continua a mantenere un ruolo da protagonista nelle principali competizioni mondiali, confermando la qualità del settore a livello globale.