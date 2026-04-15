Il 14 aprile 2026, la città di Milano ha ospitato il FISI Media Day, un evento dedicato al bilancio della straordinaria stagione invernale 2025-2026. Questa annata è stata definita "da sogno" per l'Italia, grazie alle eccezionali prestazioni degli atleti azzurri ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L'appuntamento ha riunito numerosi medagliati olimpici e i principali protagonisti del movimento sportivo italiano, offrendo un'occasione unica per rivivere le emozioni dei successi, analizzare i risultati ottenuti e scoprire i retroscena direttamente dalle voci degli atleti.

Una stagione memorabile per gli sport invernali italiani

La stagione 2025-2026 è destinata a rimanere impressa nella storia dello sport italiano. Gli atleti hanno conquistato un numero significativo di medaglie ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, permettendo all'Italia di affermarsi tra le grandi potenze nel panorama degli sport invernali. Il FISI Media Day ha rappresentato il palcoscenico ideale per celebrare questi trionfi e per sottolineare il valore collettivo e la forza dell'intero movimento azzurro.

I protagonisti e l'atmosfera del Media Day

L'evento si è svolto presso il prestigioso Teatro Armani, accogliendo i principali artefici di questa stagione di successi. Tra i partecipanti figuravano i medagliati olimpici, atleti che hanno ricevuto importanti riconoscimenti, le giovani promesse del futuro e le squadre nazionali di fondo e slittino.

È stata un'opportunità preziosa per condividere le intense emozioni vissute, ascoltare i racconti delle imprese sportive e delineare le prospettive per le prossime sfide. Le interviste ai campioni sono state condotte da Federico Militello e Alice Liverani.

Partnership strategiche e riconoscimenti agli atleti

Durante il FISI Media Day, è stata ufficializzata la proroga per ulteriori quattro anni della partnership tra EA7 Emporio Armani e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Questo rinnovo testimonia il grande successo della stagione azzurra, coronata da ben 19 medaglie olimpiche, di cui sei d'oro, e da numerosi trionfi in Coppa del Mondo, sia nelle competizioni individuali che in quelle a squadre.

L'evento ha reso omaggio a figure di spicco come Federica Brignone, Sofia Goggia, Federico Pellegrino e Dorothea Wierer, affiancate da promettenti talenti quali Giovanni Franzoni, Simone Deromedis e Flora Tabanelli, senza dimenticare il contributo fondamentale delle squadre di fondo e slittino.

La FISI ha inoltre colto l'occasione del Media Day per annunciare il conferimento del prestigioso premio di "Atleta dell'Anno 2026" a Federica Brignone. Per la campionessa si tratta della quarta volta in carriera che riceve questo riconoscimento, un traguardo eccezionale eguagliato finora solo dalla leggendaria Stefania Belmondo. Il premio è stato consegnato personalmente dal presidente federale Flavio Roda, che ha enfatizzato il significato simbolico e la rilevanza di questa scelta in un anno così trionfale.