Il tennista romano Flavio Cobolli si prepara ad affrontare il giovane talento tedesco Diego Dedura Palomero nel primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. L’incontro, in programma sul Court 1 e previsto come secondo match della giornata dopo Shapovalov-Griekspoor, si disputerà su terra battuta e rappresenta un’occasione cruciale per Cobolli. Il romano, reduce da una prestazione opaca a Montecarlo, è determinato a riscattarsi dopo l’eliminazione al debutto nell’edizione 2025 del torneo bavarese.

Attualmente al sedicesimo posto nel ranking ATP, Cobolli punta a migliorare la sua posizione per avvicinarsi alla quattordicesima piazza mondiale.

Questo traguardo potrebbe rivelarsi fondamentale in vista del Roland Garros: un buon percorso a Monaco e successivamente al torneo di casa a Roma gli permetterebbe di evitare di incontrare uno dei primi otto giocatori del mondo prima degli ottavi di finale dello Slam parigino. Il suo avversario, il diciottenne mancino di origini latine Diego Dedura Palomero, occupa la posizione numero 258 del ranking ATP ed è considerato una delle più promettenti giovani leve del tennis tedesco.

Il programma e le statistiche principali

La sfida tra Cobolli e Dedura Palomero è fissata per martedì 14 aprile 2026, con inizio previsto alle ore 12:30 locali. Entrambi i giocatori arrivano all’appuntamento con un bagaglio di risultati recenti che ne delineano lo stato di forma.

Dal punto di vista anagrafico e fisico, Cobolli ha ventitré anni, è alto 1,83 metri e pesa 74 chilogrammi. Dedura Palomero, diciottenne, misura 1,80 metri e pesa 77 chilogrammi. Prima dell’inizio del match, il ranking ATP vede Cobolli al 16° posto e Dedura Palomero al 258°. Nella classifica Race, che monitora i risultati stagionali, Cobolli si trova in ventunesima posizione, mentre Dedura Palomero è al 173° posto.

La forma recente dei tennisti

Il percorso di Flavio Cobolli negli ultimi tornei Masters 1000 ha mostrato momenti di grande solidità. A Monte Carlo 2026, ha superato il primo turno contro Comesana (7-5, 2-6, 6-3) per poi arrendersi al secondo turno contro Blockx (6-3, 6-3). A Miami 2026, ha raggiunto il secondo turno battendo Collignon (7-5, 6-3), mentre a Indian Wells 2026 ha superato Kecmanović (3-6, 6-3, 6-4) al secondo turno e Tiafoe (6-1, 6-2) al terzo.

Per quanto riguarda Diego Dedura Palomero, il giovane tedesco ha evidenziato una crescita costante. A Madrid 2 2026, ha raggiunto il primo turno contro Safiullin (6-4, 7-5). A Santiago 2 2026, ha superato Galán (6-4, 7-5) al primo turno e Monteiro (7-6, 6-3) al secondo. Nel torneo di Tigre 2 2026, ha raggiunto i quarti di finale contro Varillas (6-4, 7-6) e le semifinali contro Damas (6-4, 4-6, 7-5).

Questa sfida si configura come un test significativo per entrambi i contendenti. Per il romano, già vincitore ad Amburgo e con una posizione consolidata nel circuito, è un’opportunità per rafforzare le proprie ambizioni di classifica e proseguire il cammino in un torneo di prestigio. Per il giovane talento tedesco, invece, rappresenta la possibilità di misurarsi con un avversario di alto livello, acquisendo esperienza preziosa nel circuito maggiore su terra battuta.