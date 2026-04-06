Flavio Cobolli ha inaugurato il suo percorso al Masters 1000 di Montecarlo con una vittoria sofferta ma di grande valore contro Francisco Comesana. Il tennista romano si è imposto con il punteggio finale di 7‑5, 2‑6, 6‑3 sul prestigioso Campo dei Principi, garantendosi l'accesso al turno successivo in un debutto tutt'altro che semplice.

L'incontro, valido per il primo turno del rinomato torneo monegasco, ha messo alla prova la tenacia di Cobolli per oltre due ore e mezza di gioco. Nonostante un secondo parziale in cui ha subito un pesante 0‑6, il giovane atleta ha dimostrato una notevole capacità di reazione, ritrovando determinazione e lucidità nel set decisivo per chiudere l'incontro con autorità e conquistare una meritata vittoria.

La dinamica del match: tra equilibrio e dominio avversario

Il primo set ha offerto un tennis equilibrato e combattuto, con entrambi i giocatori impegnati a fondo. Cobolli ha saputo sfruttare al meglio la sua prima di servizio nei momenti cruciali, riuscendo a chiudere il parziale sul 7‑5. Tuttavia, la partita ha preso una piega inaspettata nel secondo set, dove l'argentino Comesana ha mostrato tutta la sua abilità sulla terra rossa, dominando nettamente e infliggendo un perentorio 6‑2 al romano, che ha faticato a trovare ritmo e precisione, cedendo il controllo del gioco.

La reazione vincente e il passaggio del turno

Nel terzo e decisivo set, Cobolli ha saputo cambiare marcia in maniera esemplare.

Con una maggiore aggressività e una precisione ritrovata nei colpi, ha conquistato un doppio break fondamentale che gli ha permesso di prendere saldamente il controllo del parziale. La sua determinazione lo ha portato a chiudere il set sul 6‑3, sigillando così una vittoria che vale l'accesso al secondo turno del torneo. Qui, il tennista italiano affronterà il belga Alexander Blockx, in un'altra sfida che si preannuncia impegnativa.

La prestazione di Cobolli è stata caratterizzata da un tennis altalenante, tipico degli esordi su una superficie impegnativa come la terra battuta. Ha commesso 51 errori non forzati, un dato che evidenzia le difficoltà incontrate, ma ha saputo compensare con 31 vincenti, dimostrando nervi saldi e una notevole capacità di gestire la pressione nei momenti chiave del match. Questa vittoria conferma la sua abilità di emergere anche in situazioni complesse, nonostante un periodo recente che lo ha visto alternare risultati positivi a prestazioni meno brillanti.