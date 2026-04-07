L'ex campione del mondo su strada Maurizio Fondriest, vincitore di classiche prestigiose come la Milano-Sanremo e la Freccia Vallone, ha offerto una dettagliata analisi sul panorama ciclistico contemporaneo. Le sue riflessioni si sono concentrate in particolare sui giovani talenti emergenti e sulle sfide che attendono i grandi nomi in vista della prossima Parigi-Roubaix. Fondriest ha espresso parole di grande apprezzamento per Paul Seixas, definendolo "impressionante" per le sue recenti prestazioni. Il giovane francese, secondo il campione trentino, si sta mettendo in luce in modo significativo, affermandosi tra i più promettenti della sua generazione grazie a un inizio di stagione davvero notevole.

L'attenzione di Fondriest si è poi spostata su Lorenzo Finn e sulla sua decisione di prolungare la permanenza tra gli Under-23 per un ulteriore anno. Questa scelta è stata giudicata saggia e lungimirante dall'ex iridato, che ha commentato: "Finn ha fatto bene a restare un altro anno tra gli Under-23 per crescere con calma". Fondriest ha sottolineato l'importanza cruciale di non affrettare i tempi e di permettere ai giovani atleti di maturare gradualmente, acquisendo esperienza e solidità in un contesto competitivo sempre più esigente.

Le sfide di Tadej Pogacar alla Parigi-Roubaix

Un altro tema centrale affrontato da Fondriest riguarda la partecipazione di Tadej Pogacar alla temuta Parigi-Roubaix.

L'ex iridato ha evidenziato che per lo sloveno non sarà affatto semplice imporsi su un terreno così selettivo e impegnativo. "Alla Roubaix non sarà semplice per Pogacar", ha affermato Fondriest, spiegando che "corridori come Van Aert e Van der Poel sono specialisti del pavé e possono rendergli la vita difficile, riducendo il divario nella prestazione". La loro profonda conoscenza e la loro abilità sui settori in pavé rappresentano un vantaggio considerevole. Fondriest ha inoltre menzionato Filippo Ganna e Mads Pedersen come possibili protagonisti di spicco tra gli italiani, sottolineando la loro eccellente condizione di forma e la loro capacità di affrontare le Classiche del Nord.

Il talento di Paul Seixas e il futuro in UAE Emirates

Il talento cristallino di Paul Seixas ha ricevuto elogi anche da Mauro Gianetti, manager della UAE Emirates, che ha espresso grande ammirazione per il giovane francese. Gianetti ha definito Seixas "straordinario" sia per le sue doti fisiche che per la sua mentalità vincente. "È straordinario vedere un ciclista con un talento così chiaro come Paul Seixas", ha dichiarato Gianetti, aggiungendo: "Quello che ha fatto in questo inizio di stagione è davvero eccezionale. Non solo impressiona per il livello fisico, ma anche per il carattere che mostra in gara, è qualcosa di speciale". Queste parole evidenziano la completezza del giovane atleta, capace di distinguersi sia per la forza fisica che per la determinazione agonistica.

Riguardo al futuro di Seixas, Gianetti ha chiarito la situazione contrattuale: il corridore è attualmente legato a Decathlon fino alla fine della stagione 2027. Tuttavia, il manager della UAE Emirates ha sottolineato che la decisione finale sulla sua prossima destinazione spetterà all'atleta stesso. Interrogato sulla suggestiva possibilità di vedere Seixas e Pogacar uniti nello stesso team a partire dal 2028, Gianetti ha risposto con entusiasmo e un pizzico di sogno: "Sarebbe più che un sogno". Questa prospettiva apre scenari affascinanti per il futuro del ciclismo professionistico, immaginando una squadra con due dei talenti più brillanti del panorama mondiale.