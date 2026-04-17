Il tennis mondiale assiste a un cambio di equilibri al vertice del ranking ATP. Carlos Alcaraz, stella spagnola, ha annunciato il suo forfait dal Masters 1000 di Madrid a causa di un infortunio al polso. Questa decisione, che segue il suo ritiro dall’ATP 500 di Barcellona, consolida la posizione di Jannik Sinner, che si assicura il numero uno del mondo in vista degli Internazionali d’Italia a Roma.

L'assenza di Alcaraz dal torneo di casa era in parte prevedibile, data la problematica fisica emersa durante il suo match d’esordio sulla terra battuta catalana.

Il tennista murciano ha espresso il suo profondo rammarico per non poter scendere in campo nella capitale spagnola, un evento che riveste per lui un significato speciale. «Ho una notizia difficile da dare. Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo», ha dichiarato Alcaraz. «Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi, in un torneo che è così speciale per me. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto».

Sinner consolida il primato mondiale e punta Roma

Grazie al recente successo su Alcaraz nella finale di Montecarlo e a una serie impressionante di risultati, Jannik Sinner ha riconquistato la prima posizione nella classifica mondiale.

L’azzurro detiene ora un vantaggio di 390 punti sul suo principale rivale. Dato che né Sinner né Alcaraz avevano punti da difendere a Madrid, il ritiro dello spagnolo garantisce all’altoatesino la certezza di presentarsi agli Internazionali d’Italia a Roma come numero uno del mondo per il secondo anno consecutivo.

Il percorso di Sinner verso la vetta è stato segnato da una performance eccezionale, con la conquista di ben tre titoli Masters 1000 in meno di un mese, spaziando dal cemento americano, dove ha realizzato il "Sunshine Double", alla terra rossa del Principato. A Roma, il quattro volte campione Major si prefigge l'obiettivo non solo di confermare il suo primato, ma anche di sfatare un tabù storico per il tennis italiano al Foro Italico, cercando una vittoria che manca da tempo per un atleta di casa.

Le prospettive future nel ranking ATP

Questa situazione rafforza notevolmente le possibilità di Jannik Sinner di mantenere la leadership del ranking internazionale anche oltre il Roland Garros e fino all’inizio di Wimbledon. Questo scenario tiene conto anche dei numerosi punti che Carlos Alcaraz dovrà difendere nei prossimi appuntamenti del calendario tennistico. Sebbene Sinner non abbia ancora sciolto le riserve sulla sua eventuale partecipazione al torneo madrileno, la sua posizione appare ora più solida che mai.

Il forfait di Alcaraz, che aveva già saltato l'edizione precedente di Madrid, rappresenta un ulteriore e significativo ostacolo nella sua rincorsa al vertice del tennis mondiale, mentre per Sinner si aprono prospettive sempre più rosee per consolidare il suo status di numero uno.