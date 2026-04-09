Il Sei Nazioni femminile 2026 si appresta a vivere il suo esordio con un incontro di grande interesse per la Nazionale italiana. Le azzurre saranno impegnate in trasferta contro la Francia, in una partita che aprirà ufficialmente il loro cammino nel prestigioso torneo. L'appuntamento è fissato per sabato 11 aprile, con calcio d'inizio alle ore 13.25 (ora italiana), e si svolgerà nello suggestivo scenario dello Stade des Alpes di Grenoble. Si tratta di un momento cruciale per la squadra italiana, che si prepara ad affrontare una delle formazioni più quotate del panorama internazionale del rugby femminile.

Gli appassionati potranno seguire la sfida tra Francia e Italia in diretta televisiva su Sky Sport Arena. Per chi preferisce la fruizione tramite dispositivi connessi a internet, l'incontro sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme SkyGO e Now TV. Queste opzioni garantiscono una copertura completa, permettendo di non perdere nessun momento dell'azione, sia da casa che in mobilità. Inoltre, per un aggiornamento costante e minuto per minuto, sarà offerta una diretta testuale.

Le modalità di visione: diretta TV e streaming

La copertura televisiva del Sei Nazioni femminile 2026 è interamente affidata a Sky, che trasmetterà in diretta e in esclusiva tutti i quindici incontri del torneo.

La partita inaugurale delle azzurre, Francia-Italia, in programma sabato 11 aprile alle 13.25, sarà il fulcro della programmazione su Sky Sport Arena. Gli abbonati alla piattaforma satellitare avranno la possibilità di accedere al servizio di streaming tramite SkyGO, ideale per seguire il match su smartphone, tablet o computer. Anche gli utenti di Now TV potranno usufruire della diretta streaming, assicurando così un'ampia accessibilità all'evento.

Ampia copertura per il rugby femminile italiano: Sky e TV8

Un aspetto di particolare rilievo per la diffusione del rugby femminile in Italia riguarda la trasmissione delle partite della Nazionale italiana. Oltre alla copertura esclusiva di Sky per l'intero torneo, gli incontri delle azzurre nel Sei Nazioni femminile 2026 saranno disponibili anche in chiaro su TV8.

Questa importante opportunità include lo streaming gratuito sul sito ufficiale tv8.it, rendendo le prestazioni della squadra italiana accessibili a un pubblico ancora più vasto, anche a coloro che non dispongono di un abbonamento pay TV. Questa scelta editoriale è fondamentale per ampliare la platea degli spettatori e per promuovere attivamente il movimento del rugby femminile nel paese.

La doppia modalità di trasmissione, sia sui canali a pagamento che in chiaro, rappresenta un'iniziativa strategica per la crescita e lo sviluppo della disciplina. Offrendo una maggiore visibilità alle atlete e alle loro sfide internazionali, si mira a incentivare un interesse sempre crescente e una partecipazione più ampia da parte del pubblico italiano verso il Sei Nazioni femminile e il rugby in generale.