Diego Frascio, giovane promessa della pallavolo italiana e opposto della Vero Volley Monza, ha condiviso in una recente intervista la sua visione serena e appassionata del gioco, delineando un percorso fatto di divertimento e ambizioni future. Il classe 2006, pur minimizzando l'etichetta di “talento del futuro”, si concentra sul piacere di giocare e sull'avanzare “senza troppe pressioni”. Ha espresso soddisfazione per la crescita del movimento pallavolistico in Romagna, un territorio che storicamente era più legato al basket, ricordando i suoi esordi tra Ravenna e Bellaria, testimoni di un “grande fermento” sportivo.

Il suo passato include anche il basket, influenzato dal fratello attivo a San Marino, una passione che ha dichiarato di non aver “mai smesso”.

L'opportunità di mettersi in mostra a Monza è arrivata con l'assenza di Krisztián Pádár, trasferitosi in Turchia, un'occasione che ha evidenziato la fiducia ricevuta dalla società brianzola. In vista dei prossimi playoff per il quinto posto, Frascio si prepara a una sfida intensa, sottolineando l'emozione di “giocare quando c’è qualcosa in palio”. Ha menzionato l'esperienza con Bovolenta e Romanò in U14 a Ravenna, da cui intende “prendere spunto”. Il suo approccio mentale è caratterizzato da “poca paura” e “più un’ansia positiva”, con l'obiettivo di migliorare “a muro” e nella “continuità in battuta”.

L'influenza di Juantorena e il futuro in campo

Un momento particolarmente significativo per Frascio è stato condividere lo spogliatoio con Osmany Juantorena, definito “il mio idolo da quando era bambino”. Il giovane atleta ha evidenziato il supporto emotivo ricevuto dal campione e la conoscenza con Velasco, direttore sportivo del settore giovanile. Guardando al futuro, Frascio ha anticipato che probabilmente rimarrà a Monza anche nella prossima stagione, ma non esclude un potenziale cambio di ruolo. “L’anno prossimo probabilmente rimarrò qui. Da titolare? Dobbiamo cercare di capire, magari anche cambiando ruolo, può darsi schiacciatore… il ruolo di schiacciatore mi è sempre piaciuto… ma l’opposto mi ha insegnato tanto…”, ha dichiarato, lasciando aperta la possibilità di un passaggio in posto quattro.

I suoi obiettivi immediati includono la partecipazione agli Europei U22 estivi, la Junior League e il Campionato Italiano U20 con Monza, con la speranza di ulteriori sviluppi.

Mercato Monza: Cessioni e Nuovi Ingressi

Parallelamente alle ambizioni di Frascio, la Vero Volley Monza sta delineando le strategie di mercato per la prossima stagione. La società ha già ufficializzato la cessione dello schiacciatore bulgaro Martin Atanasov. Tra le ipotesi per il nuovo roster, si considera lo spostamento di Frascio in posto quattro, affiancato dal rientro di Luka Marttila e dall'eventuale arrivo di Ichino, reduce da un'ottima esperienza a Milano. Per il ruolo di opposto, prende quota il nome dello svedese Sil Meijs, in un possibile incastro di mercato che coinvolgerebbe anche Modena, con Mujanovic già sotto contratto con Monza. Questi movimenti riflettono la volontà del club di puntare su giovani talenti e di costruire una squadra competitiva per il futuro.