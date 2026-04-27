Il Milan ha ufficializzato che il centrocampista Luka Modric ha riportato una frattura allo zigomo sinistro. L'infortunio è avvenuto a seguito di uno scontro involontario "testa contro testa" con Manuel Locatelli durante il secondo tempo della partita Milan-Juventus, disputata ieri a San Siro. Gli esami strumentali approfonditi, eseguiti nella giornata odierna, hanno purtroppo confermato la gravità della lesione, rendendo indispensabile un intervento chirurgico. L'operazione è già stata programmata per le prossime ore. Il club rossonero ha inoltre precisato che "ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione".

L'incidente in campo

Il contrasto con Locatelli si è verificato nella ripresa della sfida tra Milan e Juventus. Modric è rimasto a terra per alcuni minuti dopo l'impatto, rialzandosi poi visibilmente stordito e in difficoltà. È stato quindi necessario procedere alla sua sostituzione. Gli accertamenti medici approfonditi hanno purtroppo evidenziato la frattura ossea. Inizialmente, l'infortunio non era sembrato di grave entità, tanto che si ipotizzava una sua possibile presenza già nella prossima partita di campionato contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Tuttavia, gli esami diagnostici hanno smentito queste prime valutazioni.

Impatto sul finale di stagione

La necessità dell'intervento chirurgico per Modric rappresenta un duro colpo per il Milan, sollevando seri interrogativi sulla sua disponibilità per le decisive partite che concluderanno la stagione.

Il centrocampista croato, pilastro fondamentale della squadra, sarà costretto a uno stop proprio in un momento cruciale del campionato. Il Milan è infatti impegnato nella serrata corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, e l'assenza del suo regista di punta potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni della squadra.

Prospettive di recupero

Dopo l'intervento, il tecnico Allegri e lo staff medico valuteranno attentamente le tempistiche di recupero. Si prenderà in considerazione l'eventuale utilizzo di una maschera protettiva. Questo dispositivo potrebbe consentire a Modric di tornare in campo in tempi più brevi, seppur con le dovute precauzioni, per supportare la squadra nelle fasi finali della stagione, qualora le condizioni fisiche lo permettano.