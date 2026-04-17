La Freccia del Brabante 2026, giunta alla sua sessantaseiesima edizione, ha preso il via oggi da Beersel alle 13:30, promettendo spettacolo fino all'arrivo a Overijse dopo 162,6 chilometri. Questa classica belga si presenta senza un favorito netto, ma con una nutrita pattuglia di corridori italiani pronti a mettersi in luce, in un'edizione che segna il tradizionale passaggio tra le Classiche del Nord e quelle delle Ardenne.

Il percorso e le sue sfide tecniche

Il percorso di quest'anno, leggermente accorciato rispetto alle ultime edizioni e con un muro in meno rispetto all'anno precedente, prevede un totale di ventuno muri impegnativi.

Già nei primi tredici chilometri, i ciclisti affronteranno due salite significative: l'Alsemberg, che si estende per 1,5 chilometri con una pendenza media del 3,9% e un picco all'8,9%, e il Bruineput, lungo 1,2 chilometri con una pendenza media del 5,7% e un picco al 10,9%.

Il tracciato culmina in un circuito finale da ripetere tre volte, un segmento cruciale che include strappi come Holstheide e S-Bocht Overijse, oltre ai celebri e decisivi muri in pavé di Hertstraat e Moskesstraat. Questa combinazione di salite brevi ma intense e tratti in pavé rende la Freccia del Brabante un banco di prova ideale per gli specialisti che mirano alle grandi classiche delle Ardenne.

Scenario aperto e protagonisti attesi

L'assenza dei grandi nomi del ciclismo internazionale ha creato un equilibrio assoluto, rendendo la corsa imprevedibile e ricca di opportunità per diversi atleti. Tra i più attesi spicca il francese Romain Grégoire, noto per la sua completezza e abilità negli sprint ristretti, capace di giocarsi la vittoria in un arrivo ristretto.

Al suo fianco, lo svizzero Mauro Schmid, fresco vincitore della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, e il belga Florian Vermeersch, che ha già conquistato due terzi posti nelle classiche di apertura stagionali, sono candidati di spicco per un piazzamento importante. Completano il quadro dei potenziali protagonisti l'olandese Tibor Del Grosso, il francese Clément Venturini e il belga Tim Wellens, quest'ultimo al rientro dopo un'operazione alla clavicola.

Gli italiani pronti a sorprendere

La pattuglia azzurra si presenta agguerrita, con diverse carte da giocare in questa edizione senza un chiaro favorito. I riflettori sono puntati su Edoardo Zambanini, che potrebbe essere l'uomo di punta della Bahrain-Victorious, pronto a mettersi in evidenza su un percorso che ben si adatta alle sue caratteristiche.

Altri nomi da seguire con attenzione sono Marco Frigo della NSN Cycling Team e Alessandro Covi del Team Jayco AlUla, entrambi con le capacità per inserirsi nelle fasi decisive della corsa. Un momento di particolare interesse sarà il debutto tra i professionisti di Mattia Agostinacchio, diciottenne della EF Education – EasyPost, che affronterà la sua prima gara ufficiale in categoria Pro, rappresentando una promettente novità per il futuro del ciclismo italiano su strada.