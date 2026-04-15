La Freccia del Brabante femminile 2026 si preannuncia con un percorso selettivo. L'appuntamento, decima edizione e quinta nel circuito World Tour, si terrà venerdì 17 aprile con partenza da Lennik e arrivo a Overijse. Le ultime tre annate hanno visto trionfare atlete italiane: Silvia Persico (2023) ed Elisa Longo Borghini (2024, 2025).

Il tracciato, lungo 125,7 chilometri, si sviluppa su un territorio di continui saliscendi. Dopo la partenza, le cicliste affronteranno le salite di Beerselberg e Bruineput, verso Beersel. Qui avverrà il primo passaggio su Holstheide e S‑Bocht Overijse, preludio al circuito finale da percorrere tre volte, ciascuno di circa 20 chilometri.

Il cuore della corsa: diciannove salite e pavé

Il circuito finale metterà a dura prova la resistenza delle atlete, con salite come Hertstraat, Moskesstraat, e le citate Holstheide e S‑Bocht Overijse. In totale, le concorrenti affronteranno diciannove salite. Nessuna è proibitiva, ma il continuo movimento spezza il ritmo e seleziona il gruppo. I tratti in pavé aggiungeranno difficoltà, rendendo la corsa un banco di prova per le specialiste delle classiche del Nord.

Il percorso, pur senza asperità estreme, si distingue per la natura mossa e i continui cambi di ritmo. Metteranno alla prova recupero e gestione dello sforzo. Solo dopo aver superato le diciannove asperità si conoscerà il nome di chi succederà a Elisa Longo Borghini nell’albo d’oro della manifestazione.

La Freccia del Brabante maschile a confronto

La gara maschile della Freccia del Brabante 2026 prevede un percorso più lungo e impegnativo. Partirà da Beersel e arriverà a Overijse,per 162,5 chilometri e ventuno muri. Il circuito finale, comune a entrambe le competizioni, include strappi come Holstheide, S‑Bocht Overijse, Hertstraat e Moskesstraat, con pendenze del 14,9%. La corsa maschile vedrà al via i migliori specialisti, mentre quella femminile richiederà eccellenza alle atlete nella gestione dei cambi di ritmo e delle difficoltà del pavé.