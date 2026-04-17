Oggi, venerdì 17 aprile 2026, il panorama del ciclismo femminile si accende con l'undicesima edizione della Freccia del Brabante femminile. Questa classica delle Ardenne promette spettacolo, snodandosi tra Lennik e Overijse con un percorso breve ma intenso, caratterizzato da diciannove muri e un circuito finale estremamente impegnativo, con ripetuti strappi ad alta pendenza.

Il Percorso e le Protagoniste Attese

La gara prenderà il via da Lennik per concludersi a Overijse, dopo aver coperto una distanza di 125,7 chilometri. I primi ostacoli si presenteranno dopo circa dieci chilometri, con i muri del Beerselberg e del Bruineput.

Successivamente, le atlete affronteranno un circuito finale da ripetere tre volte, che include gli impegnativi strappi di Holstheide (1 km al 4,9 % di pendenza media), S‑Bocht Overijse (1,3 km al 3,7 % di pendenza media) e Hertstraat (0,7 km al 4,2 % di pendenza media). L'arrivo a Overijse ha visto negli ultimi tre anni un dominio italiano: Silvia Persico si è imposta nel 2023, seguita da Elisa Longo Borghini che ha firmato una doppietta nel 2024 e nel 2025. L'Italia punta ora a uno storico poker consecutivo.

Le Favorite e Dove Seguire la Corsa

Tra le grandi assenti, Elisa Longo Borghini, detentrice di due vittorie nella Freccia del Brabante, ha scelto di saltare l'appuntamento per concentrarsi sulla preparazione della Corsa Rosa.

Il Team ADQ schiera comunque una delle atlete più quotate, Silvia Persico, che cercherà il suo secondo successo in questa classica belga. La concorrenza sarà agguerrita, con nomi di spicco come Lotte Kopecky e Franziska Koch, quest'ultima fresca vincitrice della Roubaix, che si presentano in ottima condizione.

Per gli appassionati, la Freccia del Brabante femminile 2026 non avrà una diretta televisiva in chiaro. Sarà possibile seguire la corsa in streaming per gli abbonati su Discovery Plus e HBO Max. La diretta della corsa femminile inizierà alle ore 12:45, con l'arrivo previsto intorno alle 14:30. Per non perdere nessun aggiornamento, OA Sport offrirà una dettagliata diretta live testuale dell'evento.