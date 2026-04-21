Manca meno di un giorno all’atteso appuntamento con la Freccia Vallone 2026, seconda tappa del Trittico delle Ardenne dopo l’Amstel Gold Race vinta da Remco Evenepoel. L’attenzione si sposta ora in Belgio per la novantesima edizione della classica, che precede la Liegi‑Bastogne‑Liegi e promette spettacolo sui celebri muri, in particolare il Mur de Huy, da affrontare tre volte nel circuito finale.

L’assenza più rilevante di questa edizione è quella di Tadej Pogacar, vincitore nel 2025, che ha scelto di proseguire la preparazione lontano dalle gare in vista della quarta Monumento stagionale.

Nonostante ciò, la corsa si annuncia combattuta grazie alla presenza di Paul Seixas, tra i nomi più in forma di inizio stagione e deciso a conquistare la sua prima grande Classica.

I corridori italiani in gara

Per l’Italia, la Freccia Vallone rappresenta una sfida complessa: l’ultimo successo azzurro risale al 2009 con Davide Rebellin, mentre l’ultimo podio è stato ottenuto da Diego Ulissi nel 2019. Quest’anno saranno diciannove gli italiani al via, un numero ridotto anche a causa della concomitanza con il Tour of the Alps. Tra i più attesi ci sono Marco Frigo, reduce da una top 10 all’Amstel Gold Race, e Christian Scaroni, che ha mostrato buoni segnali in questa prima parte di stagione.

Gli altri italiani iscritti sono: Jacopo Mosca (Lidl‑Trek), Luca Giaimi (UAE Team Emirates XRG), Lorenzo Germani (Groupama FDJ United), Edoardo Zambanini (Bahrain‑Victorious), Alessandro Covi, Andrea Vendrame, Davide De Pretto (Team Jayco AlUla), Samuele Battistella (EF Education Easy Post), Davide Formolo (Movistar Team), Diego Ulissi, Nicola Conci, Davide Toneatti, Simone Velasco (XDS Astana Team), Filippo Fiorelli (Team Visma Lease a Bike), Filippo Zana (Soudal Quick‑Step), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Lorenzo Rota (Lotto‑Intermarchè), Francesco Busatto (Alpecin Premier Tech) e Sergio Meris (Unibet Rose Rockets).

Le aspettative per il podio sono basse, ma alcuni azzurri potrebbero puntare a un piazzamento di rilievo, in particolare Frigo e Scaroni, che hanno già dimostrato una buona condizione nelle ultime settimane.

Gli italiani in gara: età e appartenenza ai team

Analizzando i dati ufficiali degli iscritti, tra i corridori italiani figurano atleti di esperienza e giovani promesse. Francesco Busatto (Alpecin‑Premier Tech) ha 23 anni, Samuele Battistella (EF Education – EasyPost) 27, Alessandro Covi (Team Jayco AlUla) 27, Christian Scaroni (XDS Astana Team) 28, Giulio Ciccone (Lidl‑Trek) 31 e Diego Ulissi (XDS Astana Team) 36. Questa varietà di età conferma la presenza di un gruppo eterogeneo, pronto a confrontarsi con i migliori specialisti delle classiche vallonate.

La Freccia Vallone 2026 si preannuncia dunque come un banco di prova importante per il movimento ciclistico italiano, che cerca nuovi protagonisti dopo anni di assenza dal podio in questa prestigiosa corsa.