La Freccia Vallone femminile 2026 si sta rivelando una corsa avvincente e ricca di colpi di scena. La gara, iniziata alle 13:50, si snoda su un percorso impegnativo di 148,2 chilometri, caratterizzato da ben nove salite. Tra queste, spiccano due ascese inedite: la Côte de Courrière e la Côte de Durnal. Le atlete devono inoltre affrontare due passaggi sulla Côte d’Ereffe, sulla Côte de Cherave e sul celebre Mur de Huy, che rappresenta il punto chiave per la vittoria finale.

Tra le protagoniste più attese figura Demi Vollering, già vincitrice nel 2023 e determinata a conquistare il successo dopo la sconfitta dello scorso anno.

Accanto a lei, tra le favorite, spiccano nomi di spicco come Puck Pieterse, Paula Blasi, Anna van der Breggen, Pauline Ferrand‑Prévot e Kasia Niewiadoma. Le speranze italiane sono riposte in Monica Trinca Colonel, Erica Magnaldi e Soraya Paladin, pronte a sorprendere nel finale.

La fuga di Dubau‑Prévot e Aalerud

Dopo circa due ore di corsa, la situazione in testa alla gara vede protagoniste Axelle Dubau‑Prévot (EF Education‑Oatly) e Katrine Aalerud (Uno‑X Mobility), che hanno tentato una coraggiosa fuga dal gruppo principale. Il loro vantaggio iniziale, di circa un minuto, si è progressivamente ridotto grazie al lavoro incessante delle inseguitrici. A venti chilometri dall’arrivo il distacco era sceso tra i trenta e i quarantacinque secondi, per poi stabilizzarsi attorno ai quarantacinque secondi, mentre il gruppo aumentava la pressione per ricucire lo strappo.

Il ritmo elevato imposto dalle due battistrada ha animato la corsa, ma il gruppo delle favorite, guidato anche dalle squadre delle italiane, non ha mai concesso troppo spazio, mantenendo la situazione sotto controllo in vista delle ultime e decisive salite.

Storia e percorso della Freccia Vallone femminile

La Freccia Vallone femminile, giunta alla sua ventinovesima edizione, si conferma una delle classiche più attese del calendario internazionale. Dal 1983 il traguardo è posto sul Mur de Huy, una salita iconica che mette a dura prova le atlete e spesso decide le sorti della corsa. Il percorso di questa edizione, con partenza dalla Grand‑Place di Huy, prevede un dislivello complessivo di 2.250 metri e un circuito finale identico a quello affrontato dagli uomini, sebbene percorso una sola volta dalle donne.

La gara rappresenta un banco di prova importante anche per le italiane, che cercano di inserirsi nella lotta per il podio. L’evento gode di ampia copertura televisiva, con trasmissioni in diretta sui principali canali sportivi e piattaforme streaming, a conferma della crescente attenzione verso il ciclismo femminile.