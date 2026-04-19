L'Italia celebra un nuovo, prestigioso trionfo nel mondo della mountain bike grazie a Gaia Tormena, che ha conquistato il suo sesto titolo mondiale nella specialità del cross country eliminator. La competizione, valida per i Mondiali 2026, si è svolta a Barcellona, in Spagna, e ha visto l'atleta azzurra protagonista assoluta. Con questa ennesima medaglia d'oro, Tormena non solo si conferma ai vertici internazionali della disciplina, ma arricchisce ulteriormente un palmarès già straordinario, che ora vanta ben tredici titoli complessivi tra Campionati del Mondo e Campionati Europei.

La giornata trionfale di Gaia Tormena è iniziata con una prestazione solida nelle qualifiche, dove ha registrato il secondo miglior tempo, fermando il cronometro a 1’04”00. Un distacco minimo, di soli 22 centesimi, dalla ceca Adela Pernicka, che faceva presagire una gara combattuta. Tuttavia, nei successivi turni ad eliminazione diretta, l'azzurra ha dimostrato una superiorità schiacciante, imponendo il proprio ritmo e dominando ogni fase della competizione. Ha vinto con autorità sia nei quarti di finale, con un tempo di 2’24”, sia in semifinale, chiudendo in 2’12”.

Il momento culminante è arrivato nella finale, dove il canovaccio di dominio si è ripetuto. Tormena ha preso saldamente la testa della corsa fin dalle prime battute del primo giro, staccando progressivamente tutte le avversarie con una dimostrazione di forza e tecnica impeccabile.

Ha tagliato il traguardo in un eccellente 2’11”, assicurandosi la medaglia d'oro. Sul podio, a completare la scena, l'ucraina Mariia Sukhopalova si è classificata seconda, mentre la francese Margaux Borrelly ha ottenuto la terza posizione. Sfortunata invece la ceca Adela Pernicka, costretta al ritiro durante la gara decisiva.

Un palmarès eccezionale e una campionessa esemplare

Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana (Federciclismo), Cordiano Dagnoni, ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per l'impresa di Gaia Tormena. Dagnoni ha sottolineato come l'atleta sia una "certezza per la Nazionale e per tutto il movimento", elogiandola come un'"atleta esemplare, che riesce a coniugare in modo impeccabile il valore agonistico con quello umano".

Questo nuovo titolo mondiale, il sesto della sua carriera, arricchisce ulteriormente un palmarès straordinario, che ora conta tredici successi complessivi tra Campionati del Mondo e Campionati Europei. Questi numeri, come evidenziato dal presidente, "raccontano una continuità di rendimento, senza mai perdere motivazione né lucidità competitiva", confermando la statura di una vera campionessa.

La stagione 2026 della mountain bike internazionale

Il trionfo di Gaia Tormena si inserisce nel contesto della stagione 2026 UCI Mountain Bike, la ventunesima edizione del prestigioso circuito internazionale. Questa stagione è caratterizzata da un calendario denso di appuntamenti di rilievo, che includono la UCI Mountain Bike World Cup e i Campionati del Mondo nelle diverse specialità.

L'evento di Barcellona, con la vittoria di Tormena nel cross country eliminator, rappresenta uno dei momenti salienti di un'annata ricca di competizioni che vedono impegnati i migliori atleti e le migliori atlete a livello globale, testimoniando il costante e crescente interesse verso questa dinamica e spettacolare disciplina.