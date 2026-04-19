Tim Gajser ha conquistato una vittoria significativa in gara-2 del GP del Trentino, il quinto appuntamento del Mondiale 2026 di motocross nella classe MXGP. Lo sloveno, in sella alla sua Yamaha, ha saputo capitalizzare un momento cruciale, approfittando della caduta di Lucas Coenen. Il giovane belga, che in quel momento deteneva la leadership della corsa e della classifica generale, è scivolato a soli sette minuti dal termine, spianando la strada a Gajser che ha tagliato il traguardo con un tempo di 34:26.948. La gara, disputatasi sul tecnico circuito di Arco di Trento, ha visto Gajser protagonista di una notevole rimonta e di un duello serrato con il rivale.

La partenza della manche è stata caratterizzata da un'ottima performance di Kay De Wolf, che ha preso il comando dopo la prima curva, seguito da vicino da Lucas Coenen e Tom Vialle. Gajser, con una progressione costante, si è rapidamente portato in terza posizione dopo pochi minuti, iniziando la sua scalata verso le posizioni di vertice. A circa ventuno minuti dalla conclusione, un errore di De Wolf ha permesso a Coenen di assumere la guida della corsa. Tuttavia, la leadership di Coenen è stata subito messa sotto pressione da Gajser, che ha ingaggiato un intenso inseguimento. Il duello tra i due piloti, che si preannunciava avvincente fino alla fine, è stato purtroppo interrotto dalla già menzionata caduta di Coenen, che ha di fatto consegnato la vittoria allo sloveno.

Classifica di Gara e Piazzamenti Italiani

Subito dopo Gajser, il secondo posto è stato occupato da Herlings, che ha tagliato il traguardo con un distacco di 4.278 secondi. Nonostante la caduta, Lucas Coenen è riuscito a mantenere la terza posizione, chiudendo a 14.992 secondi dal vincitore. Kay De Wolf si è classificato quarto, completando il gruppo dei primi. Per quanto riguarda i piloti italiani, il migliore è stato Andrea Adamo su KTM, che ha concluso la gara in tredicesima posizione con un ritardo di 1:12.728. A seguire, Mattia Guadagnini ha ottenuto la sedicesima piazza, Alberto Forato la diciannovesima e Andrea Bonacorsi la ventiduesima, quest'ultimo con un giro di differenza.

La Classifica Generale del Mondiale

Nonostante l'incidente in gara-2, Lucas Coenen conserva la leadership nella classifica generale del Mondiale MXGP, con un totale di 231 punti. Alle sue spalle, Herlings si conferma al secondo posto con 227 punti, mantenendo un distacco minimo. Tom Vialle occupa la terza posizione con 206 punti. Andrea Adamo si posiziona al nono posto nella graduatoria complessiva, avendo accumulato 138 punti. La vittoria di Gajser al GP del Trentino assume un valore ancora maggiore se si considera il suo storico legame con il circuito di Arco di Trento. Questa è infatti la sua sesta vittoria complessiva su questa pista, un risultato che lo rende il pilota più vincente su questo tracciato, superando nomi illustri come Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings e Jorge Prado. La sua prestazione in questa tappa sottolinea la sua competitività e la sua abilità nel cogliere le opportunità per consolidare la propria posizione nel campionato.