Domenica 12 aprile si accende l'Inferno del Nord con la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, la terza Classica-Monumento della stagione ciclistica. Con partenza da Compiègne e arrivo nell'iconico velodromo André Pétrieux di Roubaix, la corsa si estende per 258,3 chilometri, di cui ben 54,8 distribuiti su 30 settori di pavé. Questa edizione si preannuncia come una vera e propria battaglia epica, dove tutti gli occhi saranno puntati su Tadej Pogacar, determinato a conquistare l'unico Monumento ancora assente nel suo prestigioso palmarès. L'Italia, dal canto suo, ripone le sue più grandi speranze in Filippo Ganna, pronto a sfidare i giganti del ciclismo.

Il Percorso e le Sfide del Pavé

Il tracciato, seppur apparentemente pianeggiante, nasconde insidie e difficoltà che rendono la Parigi-Roubaix una delle gare più dure e affascinanti. Il percorso si snoda attraverso tratti leggendari e temuti, tra cui la celebre Foresta di Arenberg, Mons-en-Pévèle e il Carrefour de l’Arbre, tutti settori valutati con il massimo delle cinque stelle di difficoltà. Il pavé, elemento distintivo e crudele della corsa, si concentra in particolare nella seconda metà di gara, trasformando ogni chilometro in una severa prova di resistenza e tattica. La densità e la durezza di questi tratti saranno decisive per la selezione e le strategie dei corridori, che dovranno affrontare un terreno implacabile.

I Grandi Favoriti e la Lotta per la Vittoria

La lista dei pretendenti alla vittoria è ricca di nomi altisonanti. Tra i principali favoriti spicca senza dubbio Tadej Pogacar, che lo scorso anno, al suo debutto, sorprese tutti con un notevole secondo posto, nonostante una caduta. A contendergli il primato ci sarà Mathieu van der Poel, vincitore delle ultime tre edizioni, il cui dominio sull'Inferno del Nord è ormai consolidato. Non mancheranno all'appello altri campioni del calibro di Wout van Aert e Mads Pedersen, entrambi pronti a inserirsi con forza nella lotta per la conquista del prestigioso trofeo. La competizione si annuncia serrata, con i grandi nomi del ciclismo mondiale pronti a darsi battaglia.

Le Speranze Azzurre: Filippo Ganna Protagonista

L'Italia si presenta al via con una delegazione di nove corridori, guidata dall'eccezionale Filippo Ganna. L'oro olimpico e recente vincitore della Dwars door Vlaanderen ha chiaramente espresso le sue ambizioni per la Parigi-Roubaix, definendola "una gara iconica, in una città iconica" e un obiettivo primario della sua stagione. Ganna punta a rimanere nel gruppo di testa con i migliori fino alle fasi conclusive, sfruttando la sua straordinaria potenza e la sua abilità nello sprint all'interno del velodromo. La sua determinazione e le sue caratteristiche lo rendono uno dei protagonisti più attesi e una concreta speranza per il ciclismo italiano.

La Squadra Italiana al Via

A supportare Filippo Ganna e a cercare le proprie opportunità in questa Classica-Monumento, la squadra italiana schiera un contingente di talenti. Tra i corridori azzurri al via figurano Jonathan Milan, Edoardo Affini, Pietro Mattio, Alessandro Borgo, Davide Ballerini, Alessandro Romele, Lorenzo Milesi e Luca Mozzato. Questi atleti sono pronti a offrire il loro contributo strategico e a giocarsi le proprie carte su un percorso che non ammette distrazioni, con l'obiettivo di lasciare un segno significativo nella Parigi-Roubaix 2026 e rafforzare le ambizioni italiane in questa corsa leggendaria.