L'Italia mantiene la sesta posizione nel ranking UCI per Nazioni dopo il Giro delle Fiandre. Distanza di 377 punti dalla Gran Bretagna e 1.449 dalla Francia (terza). Il Belgio guida la graduatoria, seguito dalla Danimarca. I Paesi Bassi superano l'Australia, salendo in settima posizione, davanti a Stati Uniti e Messico.

Tra gli italiani, Filippo Ganna spicca con una notevole rimonta (+22 posizioni, 77° posto individuale) grazie al trionfo alla corsa Attraverso le Fiandre. Giulio Ciccone (14°) è il migliore. Christian Scaroni (19°) rientra nella top-20.

Altri italiani: Giulio Pellizzari (25°), Antonio Tiberi (40°, -1), Jonathan Milan (44°), Simone Velasco (59°, -5), Matteo Trentin (66°), Lorenzo Fortunato (69°), Diego Ulissi (75°). Nella top-100 figurano anche Andrea Vendrame (81°), Damiano Caruso (88°) e Luca Mozzato (97°).

Ranking UCI Individuale: Pogacar padrone, Ganna in ascesa

Il ranking UCI individuale vede Tadej Pogacar al comando (11.635 punti), nonostante 25 punti di detrazione per un'irregolarità alla Ronde. Seguono il danese Jonas Vingegaard (2°, 6.885,14) e il messicano Isaac Del Toro (3°, 6.789). La top-5 è completata da Remco Evenepoel (4°) e Tom Pidcock (5°). Joao Almeida (6°) supera Mads Pedersen (7°). Chiudono la top-10 Mathieu van der Poel (8°), Wout van Aert (9°) e Jasper Philipsen (10°).

Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre, consolidando la leadership

Il successo di Tadej Pogacar al Giro delle Fiandre segna il suo terzo trionfo nella prestigiosa classica belga, il secondo consecutivo. Ha dominato la corsa, precedendo di circa 30 secondi Mathieu van der Poel e di oltre un minuto Remco Evenepoel (terzo). La vittoria rafforza la sua supremazia nelle grandi classiche e consolida la leadership nel ranking UCI individuale.

L'aggiornamento al 7 aprile evidenzia l'impatto delle prestazioni nelle corse di un giorno sui ranking individuali e per Nazioni, sottolineando l'importanza della continuità per un ruolo di vertice nel ciclismo internazionale.